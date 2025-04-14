Участники Ay Yola награждены званиями в Башкирии

Проект Ay Yola с песней «Homay» вышел в лидеры многих мировых и российских чартов.
«За высокие творческие достижения Ринат Рамазанов удостоен звания "Народный артист Республики Башкортостан", а Руслан и Адель Шайхитдиновы - званий "Заслуженный артист Республики Башкортостан"», - сказано в сообщении.
Радий Хабиров объявил об этом решении на оперативном совещании в правительстве республики.
«Произошло знаковое событие в культурной жизни республики. Наша этномузыкальная группа из Уфы Ay Yola стремительно ворвалась с хитом «Homay» в первые строчки мировых и общероссийских чартов. Артисты имеют многолетний опыт работы. Они большие молодцы! Благодарю их за такой замечательный вклад в развитие культуры Башкортостана», - заявил Радий Хабиров.
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