Группу Ay Yola наградили в Ташкенте

Церемония награждения Национальной премией в области культуры и искусства «Звезды Нового Узбекистана» прошла в павильоне общенационального музыкально-развлекательного телеканала Zoʻr TV. Башкирская фолк-группа Ay Yola приняла участие в качестве приглашенных российских гостей.

Первый заместитель министра культуры Республики Узбекистан Авазхон Таджиханов вручил российскому коллективу нагрудный знак «За преданность культуре и искусству».

Помимо участия в церемонии награждения музыканты приняли участие в съемках популярного вечернего ток-шоу «Uxlamaysizmi?» на узбекском телеканале ZO’R TV.

Группа Ay Yola была создана в 2024 году в Уфе (Башкортостан). Коллектив исполняет песни в стиле этно-поп. Соединяя в своем творчестве традиции предков с современными музыкальными стилями, группа создает уникальное шоу, в котором оживают древние истории. Вдохновляясь традициями устного повествования, музыканты добавляют к ним мощные электронные ритмы, живые гитарные партии и чарующие звуки башкирских инструментов.

Ay Yola получила широкую известность после исполнения песни Homay из музыкального альбома Ural Batyr, которая стала хитом и набрала миллионные прослушивания на различных площадках. Эту песню группа исполнила в Узбекистане.

Национальная премия в области культуры и искусства «Звезды Нового Узбекистана» учреждена Постановлением Кабинета Министров Узбекистана в 2022 году. Премия вручается по 20 номинациям один раз в год. Награду получают представители театрального, циркового, музыкального, эстрадного, традиционного, академического, фольклорного, хореографического, изобразительного и прикладного искусства, художественного творчества и других направлений.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК Росконцерт.