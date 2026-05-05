Самыми популярными артистами начала года стали Баста, Zivert и Женя Трофимов

«Музыкальный индекс BandLink» — новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным исполнителям. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям в одноименном разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей. Интерес измеряется в баллах, на основе которых каждую неделю формируется топ-1000 самых популярных артистов.

По данным «Музыкального индекса BandLink», с января по март этого года пик интереса россиян к музыке приходился на праздники. А именно — на новогодние каникулы с 1 по 11 января и на период со 2 по 8 марта.



Самые популярные артисты

Среди исполнителей в первом квартале года внимание жителей России больше привлекали локальные артисты. За этот период на них пришлось 60% от общего числа баллов в «Музыкальном индексе BandLink», тогда как на иностранных музыкантов — 40%. Чаще всего в топ-1000 взлетали представители поп-музыки, рэпа и электроники. Самыми популярными артистами в России за первый квартал 2026 года стали Баста, Zivert и Женя Трофимов.

На взлет исполнителей в Индексе чаще всего влиял выход новых релизов. Так, Zivert впервые заняла 1-е место топа после выхода ремейка на трек Децла — «Слёзы». А Клава Кока достигла своей самой высокой позиции после EP «Как я люблю тебя». По результатам недели с 30 марта по 5 апреля артистка поднялась с 362-й на 24-ю строчку топа. Кроме того, взлету исполнителей способствовала популярность в соцсетях и виральные инфоповоды. Toxi$ сумел за месяц подняться со 110-й на 9-ю строчку Индекса после успеха трека «NOBODY» в Интернете. А группа «Король и Шут» впервые попала в топ-10 с выходом полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда».

В первом квартале 2026 года в «Музыкальный индекс BandLink» попадали не только состоявшиеся артисты. Пять начинающих исполнителей вошли в топ-1000 в первые две недели после выхода своих дебютных релизов. Всего с января по март в Индексе отметились 1460 уникальных исполнителей, 321 из них попали в топ впервые.

Самый заметный взлет в первом квартале 2026 года был у Vonamour. Он прибавил 828 позиций, поднявшись на 32-е место топа. Не менее яркий прорыв — у Zolmin: исполнитель вырос на 763 позиций и оказался на 201-й строчке Индекса. Следом идут Игорь Николаев и Наташа Королева, которые взлетели на 660 и 445 позиций.



Какие жанры нравятся

За первый квартал 2026 года в топе взлетело сразу несколько артистов, которые заявляли об использовании ИИ для создания музыки и вокала. В Индекс вошли две героини плейлиста Яндекс Музыки «Люди ИИскусства»: Jeny Vesna, известная по треку «Внутренний голос», а также Sasha Komovich — автор хита «Расскажи, Снегурочка». Она попала в Индекс с зимним синглом, а позже закрепилась в топе после совместного трека с Димой Биланом — «Границы». Кроме того, весь квартал в «Музыкальном индексе BandLink» удерживались авторы трека «Ворона» — Кэнни и МС Дымка.

«Музыкальный индекс BandLink» формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга — посещений крупнейших билетных сервисов и сайтов с материалами об артистах. Кроме того, Индекс учитывает агрегированную и обезличенную статистику Поиска, Яндекс Браузера и Google.