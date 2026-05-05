Rolling Stone назвал 100 лучших гитарных соло всех времен

Первое место – слегка неожиданное: оно досталось Принсу и его главному хиту «Purple Rain».
Разумеется, в топе не обошлось без Джими Хендрикса. Он не дотянул до вершины совсем чуть-чуть: его песня «Machine Gun» расположилась на второй строчке. Замкнул тройку не нуждающийся в представлении суперхит Eagles «Hotel California». Вот так выглядит первая десятка, в скобках указан год выхода:
1. Принс – «Purple Rain» (1984)
2. Джими Хендрикс – «Machine Gun» (1970)
3. Eagles – «Hotel California» (1976)
4. Pink Floyd – «Comfortably Numb» (1979)
5. Van Halen – «Eruption» (1978)
6. Чак Берри – «Johnny B. Goode» (1958)
7. Led Zeppelin – «Stairway to Heaven» (1971)
8. Steely Dan – «Kid Charlemagne» (1976)
9. Funkadelic – «Maggot Brain» (1971)
10. The Beatles – «All Along the Watchtower» (1968)
А вот так выглядит вторая десятка:
11. Джими Хендрикс – «All Along the Watchtower» (1968)
12. Майкл Джексон – «Beat It» (1982)
13. Allman Brothers Band – «Statesboro Blues» (1970)
14. Queen – «Bohemian Rhapsody» (1975)
15. Принс – «While My Guitar Gently Weeps» (2004)
16. Grateful Dead – «Morning Dew» (1977)
17. Оззи Осборн – «Crazy Train» (1980)
18. Джими Хендрикс – «Little Wing» (1968)
19. Lynyrd Skynyrd – «Free Bird» (1973)
20. Джефф Бек – «Freeway Jam» (1975)
Хотя Хендрикс и не занял первое место, в топ-20 попали сразу три его песни. А Принс отметился двумя треками. Причем второй – «живой» кавер на хит The Beatles с церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла в 2004 году. Еще один лайв в топе – «Morning Dew» Grateful Dead. Песня была записана в 1967-м, но в рейтинг попала «живая» версия с выступления в Корнелльском университете в 1977-м.
Полный список выложен на сайте издания. Самой высокооцененной женской песней стала «Strange Things Happening Every Day» (1944) легендарной гитаристки Розетты Тарп, вдохновлявшей Элвиса Пресли и Джонни Кэша. Она расположилась на 34-м месте. А 35-я строчка досталась «Ball and Biscui» The White Stripes (2003): наивысшая позиция для песни XXI века.