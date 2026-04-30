Названы самые популярные в России джазмены

30 апреля отмечается Международный день джаза.



Louis Armstrong

«К Международному дню джаза сервис "Кион музыка" проанализировал прослушивания категории с начала года, чтобы выяснить, какие артисты, выступающие в этом жанре, пользуются наибольшей популярностью, а также есть ли спрос на этот вид контента в целом. Год к году выявлен рост количества проигрываний на 17%. Самым любимым исполнителем пользователей стал Луи Армстронг, за ним - Чет Бейкер и Фрэнк Синатра. Песня What A Wonderful World - лидер по числу прослушиваний в изучаемом сегменте», - говорится в сообщении.

Четвертое место занял Рой Айерс, за ним - Херби Хэнкок. Шестое и седьмое места ушли Элле Фицджеральд и Рею Чарльзу соответственно. Следом - саксофонист Джон Колтрейн. Замыкают список фаворитов Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

Больше всего джаз слушают в Ростовской области. Повышенный интерес к жанру проявляют и жители Новосибирской и Самарской областей. Якутия, а также Санкт-Петербург с прилегающими к нему территориями заняли четвертое и пятое места соответственно.

Самые востребованные джазовые композиции по числу прослушиваний: