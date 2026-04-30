Названы самые популярные в России джазмены

Интерес россиян к джазу за первые четыре месяца 2026 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, следует из исследования сервиса "Кион музыка".

30 апреля отмечается Международный день джаза.

«К Международному дню джаза сервис "Кион музыка" проанализировал прослушивания категории с начала года, чтобы выяснить, какие артисты, выступающие в этом жанре, пользуются наибольшей популярностью, а также есть ли спрос на этот вид контента в целом. Год к году выявлен рост количества проигрываний на 17%. Самым любимым исполнителем пользователей стал Луи Армстронг, за ним - Чет Бейкер и Фрэнк Синатра. Песня What A Wonderful World - лидер по числу прослушиваний в изучаемом сегменте», - говорится в сообщении.

Четвертое место занял Рой Айерс, за ним - Херби Хэнкок. Шестое и седьмое места ушли Элле Фицджеральд и Рею Чарльзу соответственно. Следом - саксофонист Джон Колтрейн. Замыкают список фаворитов Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

Больше всего джаз слушают в Ростовской области. Повышенный интерес к жанру проявляют и жители Новосибирской и Самарской областей. Якутия, а также Санкт-Петербург с прилегающими к нему территориями заняли четвертое и пятое места соответственно.

Самые востребованные джазовые композиции по числу прослушиваний:

  1. What A Wonderful World – Louis Armstrong
  2. Everybody Loves The Sunshine – Roy Ayers Ubiquity
  3. My Funny Valentine – Chet Baker
  4. In The Wee Small Hours Of The Morning – Frank Sinatra
  5. Cantaloupe Island – Herbie Hancock
  6. Georgia On My Mind – Ray Charles
  7. Night Train – Oscar Peterson Trio
  8. I Still Get Jealous – Louis Armstrong
  9. Summertime – Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Джордж Гершвин
  10. P.S. I Love You – Billie Holiday

