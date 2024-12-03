Игорь Бутман выпустил альбом по мотивам Мусоргского и Бородина

Аранжировки к нему написал композитор, один из учителей маэстро Бутмана советский и американский джазмен Николай Левиновский, который 14 декабря отметит 80-летний юбилей, рассказал ТАСС Игорь Бутман.

«Эту пластинку мы готовили с большой любовью к академической музыке. Нам было важно сохранить ее величие и привнести в нее джазовые ритмы. Николай Левиновский справился с этой задачей великолепно», - поделился Бутман.

Презентация альбома пройдет 18 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Музыкант отметил, что выступление будет приурочено к празднованию 80-летия композитора Николая Левиновского.

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Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Новый альбом коллектива состоит из двух частей: двух джазовых сюит композитора и аранжировщика Николая Левиновского, созданных на основе произведений отечественных классиков - Модеста Мусоргского и Александра Бородина. Первая - "Образы Мусоргского" - создана Левиновским по мотивам цикла "Картинки с выставки" русского классика и представляет собой переосмысление "знакомых пьес в джазовом ключе". Во второй джазовой сюите - "Русь" - Левиновский из тем оперы "Князь Игорь" и Симфонии №2 ("Богатырской") сплетает симфоджазовое полотно, "поражающее своим размахом, парадоксальными гармоническими находками и свежестью идей".

В этом году Московскому джазовому оркестру исполняется 25 лет. Музыканты регулярно представляют страну на фестивалях Европы, Азии и Америки. Оркестр работал с такими легендами джаза, как Уинтон Марсалис, Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс, Керт Эллинг, Патти Остин и многими другими.