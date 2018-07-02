Сын Игоря Бутмана женился в Оксфорде

«Младший сын Марк сделал для молодоженов подарки из Лего - календарь с датой свадьбы 30.06 и свадебный набор. Так как он должен был выносить кольца, он предложил положить в коробочку также и кольца из Лего. Зная о прекрасном чувстве юмора у англичан, я согласилась. Реакцию священника и молодоженов смотрите в видео. Мой сын выбрал себе в качестве обручального кольцо из вольфрама, который используется в нитях накаливания в осветительных приборах. Вот уж истинный химик», - написала мама Данила Оксана Бутман в Фейсбуке.



Фото из фейсбука Оксаны Бутман

Свадьба Даниила и Валерии прошла полностью на территории Exeter College, который он практически закончил. Венчание и роспись прошли в храме на территории колледжа, а праздничный ужин - в студенческой dining room.