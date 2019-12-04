Гитарист Евгений Побожий победил в самом престижном джазовом конкурсе мира

3 декабря в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне после выступления финалистов Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока (до 2019 - Конкурс им. Телониуса Монка) — Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition — жюри объявило имя победителя. Впервые в истории мирового джаза им стал музыкант из России, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана — Евгений Побожий.



Евгений Побожий

Евгений вошел в число 12 полуфиналистов, отобранных со всего мира, которые продемонстрировали своё мастерство 2 декабря в Вашингтоне перед легендарными Pat Metheny, Stanley Jordan, Lee Ritenour, John Scofield, John Scofield, Chico Pinheiro и Lionel Loueke. По итогам конкурса в финал вышли три музыканта, которые 3 декабря приняли участие в Гала-концерте - финале Herbie Hancock Institute of Jazz Guitar Competition, где Евгений был объявлен победителем.

В финал вышли три участника: выпускник колледжа Бёркли и Университета Уильяма Паттерсона — Сесил Александер, выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина — Макс Лайт и выпускник Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана — россиянин Евгений Побожий, который стал победителем конкурса в 2019 году.

Евгений Побожий — выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, с 2015 года играет в Московском джазовом оркестре Игоря Бутмана.

Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока ранее назывался Конкурс им. Телониуса Монка. В 2019 он впервые прошёл под новым наименованием, связанным со сменой названия организатора: Институт джаза им. Телониуса Монка стал Институтом джаза им. Хёрби Хэнкока. Конкурс проводится с 1986 года.