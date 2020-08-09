Башмет и Бутман дали джазу вокруг «Прогулок» Мусоргского

Надо сказать, что Башмет и Бутман играют вместе довольно часто, минимум раз в год. И всегда это предвещает любопытные сюрпризы, поскольку под кальку программы не пишутся. Что-то новенькое всегда можно услышать. Не говоря о том, что музыканты и оркестры такого уровня вообще на сцене редко пересекаются, - слишком уж разные жанры.



Посадка яблони

Но сначала Башмет и Бутман посадили… яблоню. Дело в том, что в мемориальном доме-музее Чайковского в Клину есть такая традиция — сажать деревья во время фестиваля Чайковского, и даже выросла уже приличных размеров Аллея музыкантов, состоящая только из посаженных звездами лип и яблонь. Деловито надев перчатки, музыканты взялись за лопаты. А саженец держала, чтобы не упал, сама министр культуры Московской области Елена Харламова.

- Великие композиторы, как правило, были великолепными импровизаторами, - рассуждал потом Игорь Бутман. - В джазе импровизация возведена в абсолют, но уверен, что Чайковский и другие академические композиторы с удовольствием бы услышали джазовые версии своих произведений, а если бы они жили сейчас, наверняка сами сделали бы что-то гениальное в джазе. Мы не поднимаем руку на святое, наоборот. Сквозь призму джаза мы восхищаемся гениальностью этих композиторов, и хотим, чтобы это же почувствовали зрители.

С места в карьер биг-бенд Бутмана, он же Московский джазовый оркестр, начал с «Прогулки» Модеста Мусоргского. Разумеется, джазмены не играли само произведение как есть, но тонко обыграли главную тему. В ответ Юрий Башмет сыграл на альте чуть ли не джазовую импровизацию, плавно перешедшую в лирическую тему для струнного оркестра кинокомпозитора Энри Лолашвили. «Редко звучит и очень красивая», - объяснил этот выбор Башмет.

Биг-бенд Бутмана сыграл пьесу «Катание на лыжах в горах», вдохновленную, как объяснил маэстро, «Временами года» Чайковского. От Чайковского там осталась разве что условная ритмическая структура, зато это звучало очень по-шестидесятнически — эдакий солнечный джаз с прекрасными соло Бутмана, а заодно и вдохновенными импровизациями пианиста Олега Аккуратова и барабанщика Эдуарда Зизака.

Как-то неожиданно структура концерта обрела вполне себе путеводную звезду — ту самую «Прогулку» из «Картинок с выставки» Мусоргского. Сначала «Солисты Москвы» сыграли каноническую версию, затем джазовый оркестр снова ответил своей импровизацией на эту тему. Довольно редко в последние годы солирующий на альте Башмет сыграл баховский менуэт из виолончельной сюиты. Не обошлось без любимой «Солистами Москвы» моцартовской «Маленькой ночной серенады», ставшей главным академическим акцентом концерта.

«Вокализ» Рахманинова превратился уже в совместное музицирование, где тему от «Солистов Москвы» подхватил своей импровизацией Бутман, а затем и другие солисты биг-бенда. Прелюдию Рахманинова до диез минор начал пианист Олег Аккуратов, затем его тему подхватил биг-бенд, но уже в тональности до. Бутман даже извинился: «Сыграли в до миноре, как это принято в джазе. Диезы нам неподвластны, бемоли нам нравятся больше».

Канва концерта продолжилась все теми же «Прогулками» Мусоргского от биг-бенда, растворившимися в парафразе на эту же тему. Башмет снова импровизировал аки джазмен на своем альте, и это звучало очень интересно, как минимум. Блистательный Олег Аккуратов обрамлял все это дело виртуозными пассажами, и ему ничем в изощренности не уступал гитарист Евгений Побожий, единственный российский победитель Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition в Вашингтоне.

Завершился концерт продолжительной джазовой импровизацией всех музыкантов, почти всем досталось по соло, что было встречено горячими зрительскими аплодисментами. Перед концертом Бутмана спросили, что он ждет от этого концерта. «Аплодисментов», - ответил Бутман.

И он их получил.

Вадим ПОНОМАРЕВ