Игорь Николаев, Dabro и Анна Немченко выступили на «Дискотеке Детского радио» в Кремле

31 мая тысячи зрителей накануне Дня защиты детей собрались в Государственном Кремлевском дворце на «Дискотеку Детского радио».



Игорь Николаев выступил вместе с легендарными «Непоседами». В их исполнении прозвучала песня «100 друзей» – зал подхватывал ее хором. А дочь музыканта Вероника Николаева исполнила отдельным номером свою песню «Небо с голубыми глазами».

«Эту песню она сочинила сама, и я очень горд за нее. Пока это только первые шаги на сцене. Главное, чтобы осталась искра – та самая, что должна гореть в артисте всю жизнь. И у Вероники она есть», – сказал Николаев. Он также отметил, что защита детей – не разовое мероприятие 1 июня, а ежедневная задача: «Каждый день должен быть днем защиты детей».



Группа Dabro исполнила хиты «Юность» и «На часах ноль-ноль». Под эти треки танцевали и подростки, и их родители.

«Нам часто говорят, что дети чувствуют музыку лучше взрослых, и мы в это верим. В наших треках есть добрая энергия, она и откликается в их сердцах. Мы сами в душе остаемся детьми – и, возможно, это проявляется в нашей музыке», – поделились братья Засидкевичи.

Алиса Буслова представила премьеру песни «Девочка в игре» – саундтрек к фильму «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», где она также сыграла одну из ролей. «Песня появилась уже после того, как я снялась в фильме. Когда мы показали ее режиссеру, он загорелся: "То, что надо!" Позже под этот трек даже досняли некоторые сцены», – рассказала Буслова. Фильм выходит в прокат 25 июня.



Мария Янковская, прославившаяся вирусным хитом «Sigma Boy», на этот раз исполнила «Sigma Girl».

«Увидев меня на сцене, зрители сразу стали кричать, чтобы я спела эту песню. Это было очень приятно, – призналась Янковская. – Люди пришли меня увидеть, послушать, это непередаваемое ощущение». А еще артистка раскрыла планы: уже в июне она выпустит новый трек. «Песня получилась очень интересная. "Альфа Бой"? Нет, вы не угадаете», – интригует Мария.

Трогательным моментом вечера стало поздравление Анны Немченко с днем рождения. За кулисами певицу ждал огромный букет цветов от генерального директора ГПМ Радио Вадима Терещука и команды радиостанции, а юные корреспонденты Детского радио исполнили для нее песню «С днем рождения».



Среди участников шоу также были Милана Учайкина, группы «Классные», «Без игрушек», «Андерсон» и другие. Всего за два часа на сцену вышли рекордные 378 артистов - исполнители, танцоры, балетные коллективы. При поддержке «Музконтент ПФКИ» в этом году проведена профессиональная видеосъемка концерта. Запись увидят миллионы зрителей по всей стране – она выйдет на федеральных каналах и цифровых платформах.