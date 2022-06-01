Dabro выпустили романтичный клип на летнюю песню

Под летний романтичный бэнгер Засидкевичи сняли летнюю же историю: родители уезжают с дачи, оставляя сына-студента заниматься, а он немедленно приглашает друзей и закатывает веселую вечеринку.

Впрочем, родители появляются снова... Такова романтическая история, вполне подходящая песне под гитарный бой.







Dabro. Кадр из клипа

«Хочется, чтобы эту песню пели в компании друзей и родных за большим столом. Чтобы она объединяла, дарила эмоции и всегда напоминала, как важно хотя бы иногда собираться вместе и отдыхать!», - говорят музыканты.