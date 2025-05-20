Группа Dabro спела летний хит в столичной подземке

Группа Dabro выступила в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Живой концерт прошел в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции «Деловой центр», откуда в честь юбилея Московского метрополитена выходят в эфир все восемь радиостанций холдинга. Вместе с музыкантами спустились в подземку и поклонники – участники фанатского движения ВыездЗаDabro, которые не пропускают ни одного концерта группы.



Братья Засидкевичи дали живой концерт в открытой радиостудии

«90 лет московскому метро, 5 лет нашей песне «Юность». Дальше – больше! Добра этой студии, вашим домам и семьям», – пожелали Иван и Михаил ведущим, пассажирам и всем слушателям.

Живой концерт стартовал с песни «Дальше – больше». Прозвучали и другие хиты, с которыми многие фанаты группы Dabro росли, взрослели, влюблялись. В том числе знаменитая «Юность», сделавшая братьев из Казани настоящими звездами.

«Люди при встрече делятся с нами своими историями, это очень классно. «Спасибо, я вырос на этой песне», – говорит человек, которому сейчас 14 лет. Пацаны на самокате: «А я в садик собирался под вашу песню». Мы гордимся, что есть люди, которые уже выросли с группой Dabro», – поделились братья.

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Зрители у студии подпевали Ивану и Михаилу так громко, что слышно было в прямом эфире. Бурю эмоций вызвал сюрприз музыкантов в честь юбилея Московского метро.



Музыканты устроили живую премьеру новой песни

«Мы сегодня здесь впервые исполняем песню «Вечерами». С ней у нас много всего связано, – признались братья. – Хотим, чтобы вы тоже чуточку почувствовали ее вкус. Это вкус черешни».

Песня – безусловный летний хит, заявили «Мурзилки», и звучит особенно круто, когда ее исполняет с артистами такая толпа. Метро вообще вдохновляет, заметили братья Засидкевичи. Это они поняли с первого знакомства со столичной подземкой в 2015 году.

«Ощущения были, как будто попали в кино, метро мы раньше видели только по телеку, слышали в песнях, – рассказали ребята. – Рэперы очень любят метро, и мы тоже сразу же окунулись в эту атмосферу. И столько всего здесь написалось, столько строчек, куплетов, песен, вышедших и не вышедших».