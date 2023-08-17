Группа Dabro посвятила новую песню маме

Поклонники ценят братьев Ивана и Михаила Засидкевичей за душевную лиричную музыку, светлое и доброе отношение к жизни. Хиты «Юность», «Узнает весь район» и другие треки Dabro собирают миллионы прослушиваний в Сети, а фанаты ездят за музыкантами на гастроли, посвящают им страницы и каналы в соцсетях и даже создают арт-объекты. Так, с недавних пор в разных городах стали появляться граффити с изображением братьев.



Братья Засидкевичи посвятили песню маме

«Большой респект ребятам, – от души поблагодарили Иван и Михаил своих поклонников в эфире «Авторадио». – Такого ни за какие деньги не купишь. Первый портрет появился в Казани в скейт-парке – месте, близком нам по духу. Граффити есть также в Набережных Челнах и в Чебоксарах. Там мы портреты еще не видели, но очень хотим посмотреть».

К ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Иван и Михаил пришли с новым треком, который посвятили маме. Песню «Ты знаешь, мам» ребята исполнили вживую в радиостудии.

«Мама реагирует на нее очень эмоционально, – признались они ведущим. – Этот трек мы не быстро создавали, потому что главным было – подобрать нужные слова. Песня очень выверенная, и нам хочется, чтобы все, кто ее услышит, почувствовали то же, что чувствуем мы».

Накануне живой премьеры братья спели свои хиты жителям Камчатки. Эмоции до сих пор зашкаливают, рассказали они. Побывать на Камчатке стоит каждому, считают музыканты, причем в хорошей компании, и чтобы песни тоже звучали хорошие.

«Камчатская публика встречает классно, – поделились Иван и Михаил. – Была целая площадь людей. И весь концерт кто-то из зрителей подыгрывал нам на трубе. Мы захотели увидеть этого человека и пригласили его на сцену. Вышел маленький мальчик с трубой, лет десяти. Мы говорим: «Давай исполнишь что-нибудь. Что ты умеешь?» Он отвечает: «Крылатые качели». И стал играть. А зрители все как запели хором! Это был самый классный момент, теперь он в истории нашей группы».



В этом году Dabro отмечает десятилетний юбилей

В этом году коллектив отмечает десятилетний юбилей, но встречи с фанатами до сих пор радуют, а популярность не тяготит, утверждают участники группы Dabro. Братья всегда готовы к общению с публикой.

«Когда говорят на улице: «Все классно, ребята, спасибо! Можно сфоткаться? А можно подписать?», это дарит отличное настроение, и мы дарим хорошие эмоции в ответ. Идем дальше воодушевленные», – заявили музыканты.

6 ноября у братьев намечен большой сольный концерт в столичном Crocus City Hall, к которому они надеются подготовить новые сюрпризы. Треки в работе у них есть всегда, отметили Иван и Михаил Засидкевичи. Просто свои песни они привыкли выверять тщательно.