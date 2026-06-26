От Мота до Asti: самый популярный DJ Турции собрал тысячи поклонников в Москве

В клубе «Атмосфера» артист филигранно микшировал популярные мировые треки, заряжая публику отличным настроением. Не обошлось и без ярких сюрпризов, диджей порадовал зрителей известными российскими хитами, в их числе «День и ночь» Мота, любимая всеми «Царица» Анны Асти, а также «Детство» Rauf&Faik.



Берат Мерт Демир

Автор завирусившихся в сети диджей-сетов Берат Мерт Демир устроил в столице настоящее масштабное шоу для тысячи зрителей из России, Турции и стран СНГ. Они в унисон подпевали знакомым композициям и наслаждались дружеской атмосферой вечера.

«Сегодня музыка становится важнейшим инструментом культурного взаимодействия. Она способна стирать границы и объединять людей независимо от языка, возраста и происхождения - именно это удалось увидеть и почувствовать на концерте Берата Мерта Демира в Москве», – отметил Саид Гасанов, основатель компании Caspian Music, организующей мероприятия турецких артистов.



Берат Мерт Демир

Вместе с хедлайнером на сцену вышли специальные гости вечера — популярный турецкий диджей Dj Hakan Işik, молодой исполнитель Субхан Рустамов, а также уже полюбившийся широкий публике музыкант Чингиз Мустафаев. Их выступления органично дополнили программу, объединив современные электронные ритмы и восточные мотивы.

Концерт в Москве стал стартовой точкой первого масштабного тура Берата Мерта Демира по России. После столичного выступления артист отправится в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Berat Mert Demir — один из самых обсуждаемых артистов новой турецкой электронной сцены. Его музыка и живые выступления завоевали популярность далеко за пределами Турции, покорив клубы, TikTok и Reels.