«Большая Дискотека Авторадио»: Баста, Zivert, Бузова, попурри «Иванушек» и Дианы Арбениной

Шоу открыли вокалисты Кватро Originals с хитом Queen «Show Must Go On». В лайн-апе – Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Anna Asti, Егор Крид, «Дискотека Авария», Елка, Хабиб, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Татьяна Буланова и многие другие. Главным хедлайнером стал Баста: под его «Медлячок», «Сансару» и «Мою игру» десятки тысяч фонариков на смартфонах зажглись в темноте.



Главным хедлайнером стал Баста

Zivert призналась, что этот концерт стал для нее возможностью обменяться со зрителями настоящей человеческой энергией:



Zivert

«Как здорово в эпоху ИИ и нейросетей встречаться на стадионах, обмениваться настоящей человеческой энергией!»



Попурри Дианы Арбениной

Среди ярких номеров – попурри Дианы Арбениной и необычный эксперимент «Иванушек»: впервые коллектив объединил 10 своих хитов в один непрерывный трек, выстроив их в едином темпе. Публика подход оценила – стадион качало так, что, казалось, даже воздух стал плотнее от энергии. Еще одна новость от «Иванушек» – грандиозные планы на будущее: в следующем году группа впервые в своей истории планирует собрать «Лужники».

«Впервые за всю историю Иванушек International. Ни разу «Иванушки» даже не замахнулись. Мы решили, что в следующем году мы хотим это попробовать сделать», – поделились артисты в кулуарах.

А до этого, 27 ноября 2026 года, «Иванушки» представят грандиозное шоу в столичной Live Arena. Кроме того, группа анонсировала новый трек от Игоря Матвиенко.

«Мы скоро начнем в студии записывать. Песня про Сочи – "Сочинские платаны"», – рассказали артисты.

«Дискотека Авария» анонсировала выход нового сингла «Малиновый лес» – релиз запланирован через две недели.

«Мы скоро выпускаем песню, которую, надеюсь, вам очень понравится. Да, она называется "Малиновый лес"», – сообщили музыканты.



На сцену «ВТБ Арены» вышла солистка Ая

Сюрприз для фанатов сделала группа «Город 312» – на сцену «ВТБ Арены» вышла солистка Ая, и было просто невозможно остаться равнодушным к исполнению песни «Останусь». «Это очень чувственно – в самое сердце», – написала одна из зрительниц. Уважения заслуживает и стойкость Ольги Бузовой. Незадолго до концерта она получила травму колена, но не подвела поклонников:

«Очень ждала этого выступления, ведь мы давно дружим с «Авторадио». Каждый раз, когда выхожу на сцену, я живу, я дышу, чувствую энергию людей».

Ани Лорак специально для «Авторадио» переработала свою песню в новой аранжировке.

«Мы подготовили не просто. У нас была специальная видеокомпиляция, специальная музыка, которая была эксклюзивно представлена только на "Авторадио"», – рассказала певица.

«Авторадио» собрало весь цвет шоу-бизнеса.

«Как можно не танцевать? Нам кажется, люди в зале просто потеряли счет времени – все невероятно грандиозно», – делились впечатлениями солисты Uma2rman, братья Кристовские.

«Большая Дискотека Авторадио» – яркое танцевальное шоу года. Этот фестиваль актуальной музыки создан, чтобы дарить гостям незабываемые эмоции. Наша идея – устроить многочасовой праздник хитов и безудержного веселья, воссоздав все то, за что люди любят настоящий танцпол. В этом нас поддержали друзья – звезды российской эстрады. Фишка концерта – необыкновенная атмосфера единения, когда десятки тысяч человек всем стадионом поют вместе с любимыми артистами», – сказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук. Генеральный продюсер Ирина Ипатова добавила: «Мы знаем, как подарить людям истинные эмоции».