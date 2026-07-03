Seryabkina и Дима Урих: Я позвонила, и все закрутилось!

Дуэт получился неожиданным: с одной стороны – известная артистка Seryabkina (Ольга Серябкина), с другой – молодой музыкант с Урала Dimma Urih (Дима Урих), чей клубный трек «Mallorca» весной завирусился в соцсетях. Ведущие отметили, что с Ольгой знакомы много лет, а вот с Димой встретились впервые, и поинтересовались слухами о том, что артист успел поработать тренером по фехтованию – тот отшутился, не подтвердив и не опровергнув информацию из соцсетей, заметив лишь, что не следует верить всему, что пишут в интернете.



Seryabkina и Дима Урих

По словам Димы Уриха, в музыку его привели родители: «Родители занесли, сказали: «Пойдешь и все в музыкальную школу», – вспомнил артист. Он признался, что учеба поначалу вызывала слезы.

«А там нет, вопросов не было вообще. Там были слезы, слюни, сопли, вопли. Ну, это с моей, с моей стороны. А с той стороны было спасибо, скажешь нам».

В музыкальной школе Дима играл на баяне и балалайке в оркестре.

Ольга Серябкина объяснила, как разглядела в Диме перспективного соавтора.

«Но дело не в том. В общем, я не пыталась заметить Диму. Да, он достаточно и так яркий и в Интернете очень популярны и звуки с его песнями, и вообще классный музыкант».

Артистка также прокомментировала завирусившийся в мае трек «Mallorca».

«В целом он мне тоже нравится. Да, в общем, все в комбо, все в комбо, и-и-и ну дальше, дальше, дальше все как в тумане. Я позвонила и все закрутилось».

Результат сотрудничества уже оценили: дуэт получил премию VOICE Influencer Awards 2026 в номинации «Самый стильный дуэт».

«Да, это правда. Это на самом деле очень круто. А все потому, что у нас получился классный трек, который так же вот быстро набирает обороты, как ну вообще, как вот просто со скоростью звука», – поделилась Seryabkina.

Дима Урих с улыбкой заметил

«Ну, если вы на Ольгу взглянете, я думаю, что про стильный неожиданностью не может же быть, правильно? Это я как бы еще может быть спорный вопрос».

Перед премьерой в студии прозвучал эпиграф трека «8901»: «О времена, о нравы. Если раньше молодые люди пытались взять у девушек телефоны, то теперь все наоборот». Ольга Серябкина подчеркнула, что песня родилась быстро и естественно:

«На самом деле, реально, песня классная, она то, что нужно летом, и поэтому, почему бы и нет? Почему бы не так быстро? Вообще все должно быть быстро».

В завершение эфира артисты анонсировали свои сольные проекты. Тур Ольги Серябкиной, приуроченный к продолжению истории шоу «GOLD», стартует в конце октября в Санкт-Петербурге – детали артистка планирует объявить позже. Дима Урих представил даты своих первых сольных концертов – 19 сентября он выступит в Москве на площадке BOUNCE, а 26 сентября – в Санкт-Петербурге на площадке IBIZA.