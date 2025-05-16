Ольга Серябкина открывает в себе новую главу на «2 процента»

Ольга отметила, что она спокойно относится к смене состава и рада за девушек. Ольга Серябкина

Ольга отметила, что она спокойно относится к смене состава и рада за девушек. Ольга Серябкина

Ольга Серябкина поделилась своим мнением о новых участницах группы Serebro, которые исполняют треки...

Ольга Серябкина поделилась своим мнением о новых участницах группы Serebro, которые исполняют треки...

Романтичный трек о безответной школьной любви приобрёл стильное звучание 80-х от электронных...

Романтичный трек о безответной школьной любви приобрёл стильное звучание 80-х от электронных...

Певица Seryabkina представила ещё одну версию своего трека «Медляк с Олей», который вошел в её EP...

Певица Seryabkina представила ещё одну версию своего трека «Медляк с Олей», который вошел в её EP...

В релиз вошли четыре песни: заглавная, «Медляк с Олей», «На лето» и «Если бы», записанная в дуэте с...

В релиз вошли четыре песни: заглавная, «Медляк с Олей», «На лето» и «Если бы», записанная в дуэте с...

Максим Фадеев поделился откровениями о взаимоотношениях с певицей и экс-солисткой группы Serebro...