Ольга Серябкина открывает в себе новую главу на «2 процента»

Авторами трека стали Аркадий Александров, Анатолий Алексеев и сама Ольга, которая отныне решила выступать под сценическим именем Seryabkina.
«Этой песней я открываю новую музыкальную главу в своём творчестве. Мой новый звук отражает то, как я чувствую себя сегодня внутри — сексуально, дерзко, откровенно и открыто для своего слушателя. Своей музыкой хочу сопровождать вас 24/7, чтобы вы всегда чувствовали энергетическую опору, которая поможет преодолевать всё и достигать всего. А самое главное, хочу, чтобы вы влюблялись под мою музыку в первую очередь в себя. Сейчас эпоха возможностей и время забирать своё», - говорит Ольга.
В тот же день состоялась премьера клипа «2 процента».
«Через мой танец я показываю то, как я себя ощущаю: никогда не сдаваться, любить на всю мощность, идти вперёд и, если что-то не получается, вставать и идти дальше, - говорит певица. - И даже если остаются синяки – не стесняться их, ведь они показывают, через что ты прошёл, чтобы быть лучшей версией себя. И при этом оставаться трепетной, чувственной и нежной, живя на максимум. Танцуйте и вы под эту песню всегда и везде! Спасибо моей команде, которая любит мой внутренний творческий хаос, горит нашими результатами, и каждый лёгок на подъём. Спасибо, что вы видите себя в моей музыке и в том, что мы делаем. Весь движ мы наводили ночью, пока все спали, так что мы были лучшей мафией в городе».
Комменты