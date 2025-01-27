Как признался Фадеев, он не поддерживает общение ни с кем из своих бывших подопечных.



Максим Фадеев

«Я ни с кем из экс-артистов не общаюсь. У этого есть много разных причин. Но при этом я отношусь к ним с теплом», – заявил продюсер в соцсетях.

Кроме того, Фадеев дал понять, что не особо доволен тем, что Серябкина продолжает выступать с песнями группы Serebro.

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«Как Serebro будут петь песни группы, если их уже поет Оля Серябкина?», – поинтересовались подписчики композитора.

«Задайте этот вопрос в обратном порядке», – ответил Фадеев.

Он также выразил сомнения относительно того, что Серябкина займется созданием песен для новых солисток коллектива.

Напомним, в прошлом году продюсер сообщил о перезапуске группы Serebro. В обновленный состав вошли артистки Aya, Keiko и Di.