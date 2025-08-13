Максим Фадеев создал двойников в клипе «Иди на мой голос»

Зритель в клипе следует от первого лица за таинственной восточной девушкой, которая нервно пытается сбежать из бесконечного коридора, двигаясь на голос Максим Фадеева.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Да, если приглядеться - вы увидите артефакты, но я думаю, что это вопрос нескольких месяцев. Но уже сегодня, благодаря нашим технологиям, мы можем создавать за недели то, на что раньше требовались месяцы работы и десятки миллионов рублей. Нам удалось сделать то, что считалось невозможным еще год назад. Мы показали, что можно создавать качественный контент быстрее, дешевле и технологичнее, чем традиционными методами. Теперь у музыкантов есть то, что дороже денег: бесконечные способы выразить себя. Без оглядки на бюджеты.

Это только начало. Нейросети открывают совершенно новые возможности для творчества, и я в восторге от этого процесса. Они - не замена художнику. Искусство — в идеях, а не в инструментах. Страшно не то, что машины научатся творить. Страшно, если мы начнем видеть в них не кисть, а соперника».