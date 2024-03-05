Максим Фадеев снова собирает Serebro

На данный момент утверждены две из трех участниц проекта, но их имен Максим Фадеев пока не называет. Он также опроверг в соцсетях предположения поклонников, что в группу вернутся прежние солистки, заметив, что такое может произойти только «в следующей жизни».



Максим Фадеев

«Скоро все сделаем. Думаю, вас удивит, — заинтриговал композитор. — Скучаю по „Серебру“ — но… если бы я знал, что все, что мы прожили — было искренне. Но я знаю обратное. Для меня каждый артист — темная лошадка. Чем больше его узнаешь — лошадка становится все темнее».

Группа «Серебро» существовала с 2006 по 2019 год, напоминает ИнтерМедиа. Дебютным выступлением коллектива стал финал конкурса «Евровидение-2007», где «Серебро» заняло третье место с песней «Song #1». Группа издала три студийных альбома, включая один англоязычный. В коллективе неоднократно менялся состав: в разные годы в «Серебро» входили Елена Темникова, Ольга Серябкина, Марина Лизоркина, Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Полина Фаворская, Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова, Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.

«Ломаем голову, как создать проект вообще без людей… Если серьезно — двое есть, активно ищем третью», — добавил Максим Фадеев.

Кроме того, Максим Фадеев прокомментировал новую песню своей бывшей подопечной Ольги Серябкиной «Это по любви». Продюсер считает, что это копирование стилистики классической группы Serebro десятилетней давности и не понимает смысла такого шага.