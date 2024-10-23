Максим Фадеев рассказал, что будет делать с Глюкозой и Савичевой

«Вчера с Натальей Ионовой произошел очередной случай, который вызвал резонанс. Она недвусмысленно намекнула на то, что я причастен к ее задержанию в аэропорту. При этом, предусмотрительно не упомянув моего имени. То же самое сделала Собчак: не упомянув мою фамилию, она обвинила «некоего продюсера» в организации вчерашних событий. Я позвонил Александру Чистякову, мужу Ионовой, и задал вопрос по поводу происходящего. На что он мне ответил, что у них есть стопроцентные доказательства, что я имею отношение к этой ситуации. Я попросил его предоставить мне эти доказательства, он согласился. Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос - должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости. Относительно «ходящего жаловаться в высокие кабинеты продюсера» (как пишет г-жа Собчак) - это может говорить только тот человек, который меня совершенно не знает. А мы с ней действительно не знакомы. Так вот такие же обвинения с такими же репликами были в адрес Никиты Сергеевича Михалкова - что он ходил по кабинетам и жаловался на участников небезызвестной вечеринки. Видимо, это ее любимый «аргумент»».



Максим Фадеев

Продюсер напомнил, что бренд Глюк’oZa по-прежнему принадлежит только ему.

«Что касается бренда Глюк’oZa - он и так принадлежит мне, для этого мне не нужно ничего делать и его «отжимать» как Вы, Ксения, пишете. А о выплаченном мне гонораре, который Вы справедливо упоминаете - это была лишь часть сделки, которая была перенесена на бумаги. Это была часть гонорара за право исполнять песни и пользоваться псевдонимом. Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Я подожду внутреннего расследования Чистякова, который пообещал мне предоставить доказательства моего участия. И если они не будут предоставлены - я подожду публичных извинений и опровержения ее «намеков». Если этого так же не будет - я пойду в суд с целью запретить ей использовать псевдоним, чего так и не сделал после Красноярского концерта ( после того, как меня отговорил мой партнер). А если г-на Чистякова так заботит та самая гонорарная часть - готов ее вернуть, получив обратно все права. Забыв о том, что 10 лет она зарабатывала на моей музыке».

Отдельно Максим Фадеев высказался про Юлию Савичеву, опасения по которой также высказала Ксения Собчак.