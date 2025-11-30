Арест Андрея Черкасова: что известно и причем тут Жуков, Потехин, Величковский и Фадеев

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, суд в Москве после допроса обвиняемого арестовал его по просьбе следствия.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела был задержан и допрошен генеральный директор ООО "Издательство джем" Черкасов Андрей Николаевич, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По просьбе следствия столичный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 27 января 2026 года», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст.330 УК РФ), а позднее это дело было соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст.159 УК РФ).

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года "предприняли незаконные и недобросовестные" действия по блокировкам фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах "Кинопоиск", популярных в РФ интернет-платформах "Премьер", "Иви" и "Старт".

Основатели распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении арестованного гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов.

«C. E. Жуков и А. Е. Потехин признаны потерпевшими», - говорится в материалах дела.

Столичная полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора издательства "Джем" Андрея Черкасова продлила срок следствия на три месяца. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке руководителем следственного органа до 20 февраля 2026 года», - следует из материалов дела.

Гендиректор издательства "Джем" не признает вину в мошенничестве и настаивает на гражданско-правовом характере в деле.

«Обвиняемый Черкасов А. Н. и его защитник возражали против заявленного следователем ходатайства, указав на отсутствие оснований для заключения Черкасова А. Н. под стражу в связи с его непричастностью к совершению инкриминируемого преступления и наличия спорных отношений гражданско-правового характера между двумя хозяйствующими субъектами», - говорится в материалах дела.

Конфликт гендиректора издательства "Джем" Черкасова и основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина, которые признаны потерпевшими, тянется более двух лет. Осенью 2024 года продюсер заявил, что Жуков незаконно использует порядка 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В декабре 2024 года Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии. По словам музыканта, Черкасов заявил претензии на права на песни группы "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой. Жуков заявил, что Черкасов инициировал блокировку показа фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Чуть позднее в офисе Черкасова прошли обыски.

Как сообщал ТАСС первый продюсер группы "Стрелки" и композитор Леонид Величковский, Арбитражный суд Москвы в середине июля этого года признал издательство "Джем" банкротом. По словам композитора, задолженность компании перед ним составляла около 10 млн рублей. Долг, как уточнял тогда Величковский, образовался из-за незаконного использования музыкальных произведений, авторские права на которые принадлежат ему. Речь идет о песнях, исполненных Ладой Дэнс и группой "Стрелки".

Кроме того, столичный арбитраж частично удовлетворил иск Величковского к компании Черкасова, признав требования истца на общую сумму 7 млн рублей. ООО "Издательство "Джем", которое до банкротства работало на рынке более 20 лет, занималось выпуском и продвижением музыкального контента, сотрудничая с рядом российских исполнителей.

«Вчера в Москве был наконец-то арестован глава издательства «Джем» Андрей Черкасов, - прокомментировал ситуацию композитор и продюсер Максим Фадеев. - Новость, честно говоря, не стала для меня неожиданностью. Мы все ждали этого несколько десятков лет. Именно этот человек обманул меня неоднократно касаемо моих авторских прав, в том числе на проект Линда. В сговоре еще с некоторыми людьми, которых мы укажем позже, и которые, я надеюсь, последуют за Черкасовым, они подделали мои подписи на документах конца 90-х о том, что я, якобы, отдал им все авторские права на созданную мной музыку. В данный момент именно Черкасов владеет правами на песни Линды, переданные ему ее отцом, Львом Гейманом. На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с эти можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал. И, поверьте, это даже не особо крупный размер, а покрупнее, учитывая популярность моей музыки, написанной для Линды, до сих пор. Черкасов является главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х, об этом знают все. Я также намерен вернуть все свои права и подать в суд и на него, и на тех, кто получал мои авторские отчисления, и на тех, кто участвовал в подлоге документов и подделке моих подписей. Поверьте, это - только верхушка айсберга. Количество обманутых Черкасовым артистов исчисляется десятками. Информация об этом - в свободном доступе. Некоторых уже нет в живых (таких, как Вячеслав Добрынин, который мне многократно рассказывал о том, как его обворовал Черкасов). Одним словом, я очень счастлив, что наконец-то стали догонять тварей и наказывать их. Система, построенная на подлоге, фальшивых договорах и циничном обмане авторов, рушится. И это правильно. Не может быть будущего у индустрии, где ворующая у авторов рука остается безнаказанной».