Слава разгневана и подает в суд на телепрограмму

Как стало известно, 45-летняя исполнительница снялась в программе, которая должна была выйти в эфир в минувшее воскресенье на канале «Россия 1». Однако показ был отменён, что спровоцировало публичную реакцию Славы.



Слава

В своем обращении певица сообщила, что чувствует себя обманутой командой проекта. Она пояснила, что согласилась на участие, исходя из строго оговорённого условия — воскресного эфира, необходимого для продвижения предстоящих концертов. Сланевская настаивала, что вся необходимая доказательная база, включая переписку, подтверждающую это соглашение, имеется на руках.

В свете этого она заявила о намерении обратиться в суд, поскольку отсрочка показа, которая, по её словам, затронет период её крупнейших выступлений, делает договорённости недействительными. Артистка также призвала других медийных лиц быть осторожными, утверждая, что студия может нарушать взятые на себя обязательства и некорректно обвинять персонал. Она назвала данную структуру «беспринципной организацией».

«Я обращаюсь в суд, а вам, товарищи артисты и медийные люди, сообщаю, что они вот так поступают: могут не выполнить свои обещания и обвинить ваших сотрудников, которые не виноваты», — сказала певица.

В дополнение к своим словам Слава опубликовала снимок с ведущим Борисом Корчевниковым, подтвердив свои намерения, и назвав создателей программы «обманщиками».