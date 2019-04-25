Слава не даст султанам «ни с кем постель делить»

По словам Славы, песня ей напоминает восточные сказки, в которых всегда есть место мудрости, романтике и нежности.
Стихи Михаила Гуцериева всегда заводят меня в разные миры! Они очень осязаемые, как будто их можно потрогать, услышать их запах, обернуться ими как в тёплый плед и полностью погрузиться в грёзы! Они всегда меня вдохновляют на создание видео, как это было во всех предыдущих песнях: “Спелый мой”, “Однолюб”, ”Твой поцелуй!”. А “Слёз умытая печаль” моментально погрузила меня во времена османской империи! Восточные сладости, страсти гарема и невозможно прекрасный султан.... И, конечно же, я - его главная ревнивая жена, которая (цитирую): “я не дам тебе ни с кем постель делить”… Спасибо Вам, Михаил Сафарбекович, за ещё одну песню, трогающую меня до самой глубины моей трепетной женской души!
С 25 апреля песня Славы “Слёз умытая печаль” и официальный лирик-видео трека доступны на всех цифровых площадках и в эфире радиостанций “Шансон”, “Дача” и многих других.
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