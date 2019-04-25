Слава не даст султанам «ни с кем постель делить»

Альбом «Откровенно» получился очень богатым на эмоции. Это альбом настроений. Все песни в нем концептуально разные, как по манере исполнения, так и по состоянию души. Слава, как автор большинства песен, откровенно поведала о том, что произошло в её жизни в период написания альбома.

