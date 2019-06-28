Слава спела про наложниц в гареме

Съёмки клипа проходили весной, в центре Москвы, в дворянском особняке постройки начала прошлого века. Выбор локации был не случайным, рассказал режиссёр Павел Пунтус:

«Мы объездили много мест в Подмосковье, в Крыму, были даже под Самарой. Но в итоге остановили свой выбор на знаменитом Доме Петра Смирнова. Именно этот старинный московский особняк идеально подошёл под нашу задумку».

Трек в лучших традициях лирических песен Славы, проникновенная поэзия Гуцериева, великолепные актёры и роскошные интерьеры вдохновили режиссёра и съёмочную группу на создание красивой и немного провокационной истории любви.

Провокация, в той или иной степени, характерна любой работе Славы. Новая песня не стала исключением. По сюжету в одном фантазийном гареме хозяин влюбляется в свою новую наложницу, чем вызывает ревность одной из многочисленных жён. А что из этого получилось - смотрите в клипе «Слёз умытая печаль».

«Это были волшебные съёмки! Всё сошлось: профессиональные актёры, профессиональный режиссёр и профессиональная певица, - улыбается Слава. - Кадры с моим участием отсняли очень быстро, а ребята трудились около трёх дней – это была большая работа», – поделилась певица впечатлениями о съёмках.

В текстах песен Михаила Гуцериева уже заложена история для клипов, считает Слава:

«Когда я записываю на студии песни Михаила Cафарбековича, я словно вижу, каким будет клип, и сама придумываю сюжеты. Так было и с видео на нашу [первую] песню «Спелый мой». Я сразу тогда поняла, что в клипе обязательно будет замок, а главной героиней станет вдова, которая встречает путника… Каждую песню, которую мы с ним записываем, я буквально проживаю. Эти песни мне все невероятно близки. Надеюсь, «Слёз умытая печаль» ждёт долгая и счастливая судьба».