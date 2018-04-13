Слава спела про «Твой поцелуй»

Музыку написала композитор Виктория Кохана, на счету которой такие шлягеры, как «Порочен я тобой» в исполнении Наташи Королёвой и Александра Маршала, «Не просто любовь» в исполнении Анны Семенович, «Сумасшедшее счастье» Аниты Цой, «Сердце – дом для любви» Таисии Повалий, «Зинаида» группы На-На, "Сто озер и пять морей" певицы Славы и многие другие популярные песни.



Слава

«Твой поцелуй» - четвёртая песня в репертуаре Славы, написанная на стихи поэта Гуцериева.

«Предыдущие песни очень гармонично легли на мою историю, мой голос и мой стиль. Уверена, что композицию «Твой поцелуй» полюбят не только мои поклонники, но и слушатели радио и зрители в залах», - говорит певица.