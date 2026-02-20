Слава объявила о паузе из-за нервного срыва

Артистка призналась, что этот срыв должен был произойти уже очень давно, но она терпела.



Слава

Слава объявила о намерении взять месячный отпуск для восстановления как физического, так и эмоционального состояния. Она заверила, что возьмет паузу сразу после завершения всех текущих запланированных выступлений.

«Так что вы меня не увидите. Надо и душу, и тело поправить. Почему — говорить не буду. Это надолго», - написала Слава.

Артистка добавила, что ее состояние требует долгосрочного восстановления, но причину раскрывать не стала. Несмотря на это, сейчас она чувствует себя более или менее хорошо.

Инцидент с певицей случился 18 февраля на концерте в Смоленске.

«Она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла. Перед этой песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», - рассказала одна из зрительниц.