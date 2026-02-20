Сервис Звук запустил эксклюзивы от артистов

Каждому релизу, туру или выходу на сцену предшествует большая работа, которая редко видна со стороны. Всё начинается задолго до этого — с черновиков, сомнений, ночных джем-сессий и поиска нужного звучания. «Ближе» собирает эти моменты, позволяя заглянуть в процесс изнутри и расширить музыкальный опыт.

Новый раздел будет обновляться регулярно. В центре внимания — один артист и важный этап его творчества: например, запись альбома или подготовка тура. В разделе появятся эксклюзивные интервью, закулисные материалы, авторские плейлисты и подкасты. А ещё — розыгрыши мерча и билетов для самых внимательных и вовлечённых. Это будет живая хроника того, как появляется музыка и чем музыкант живёт вне сцены.

Первым героем «Ближе» стал артист Мукка — в формате коротких аудиоинтервью он рассказал о своём новом альбоме, который его слушатели ждали несколько лет. Раздел станет точкой притяжения для тех, кто хочет не просто слушать музыку, а проживать её вместе с артистами — шаг за шагом, от первой заметки до выхода на стриминг.

«Мы хотим делать опыт наших слушателей глубже и эмоциональнее. Нет ничего более личного, чем связь фаната с любимым артистом — она рождается не только из любви к песням, но и из интереса к человеку, который за ними стоит. Раздел «Ближе» помогает увидеть артиста с другой стороны, открыть для себя дополнительный контекст вокруг творчества и заглянуть за кулисы релизов. Тогда музыка становится живой историей, к которой можно быть по-настоящему причастным», — Катя Комиссарова, директор по работе с артистами музыкального сервиса Звук.