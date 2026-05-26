Триумфатором American Music Awards 2026 стали BTS

Шоу, которое вела певица и актриса Куин Латифа, транслировалось в прямом эфире CBS.
Открыла церемонию заранее записанная постановка южнокорейской группы BTS с концерта, состоявшегося накануне. Позднее коллектив впервые за четыре года появился на сцене AMAs и получил три награды, включая главный приз, - "Артист года". BTS также были отмечены в категории "Песня лета" за композицию Swim, ставшую лидером чарта Billboard Hot 100. Кроме того, они стали победителями в номинации "Лучший K-pop исполнитель среди мужчин".
Южнокорейский септет также вручил SZA приз как лучшей R&B-исполнительнице.
Две награды на сцене получил Sombr - за лучшую рок/альтернативную песню (Back to Friends) и лучший рок/альтернативный альбом (I Hardly Knew Her). Позднее организаторы сообщили, что он также стал лауреатом в категории "Прорыв в рок/альтернативной музыке". Исполнитель хитов также дебютировал на AMAs, исполнив свою песню «Homewrecker» под проливным дождем.
Премию "Песня года" получили EJAE, Одри Нуна и REI AMI - вокальные исполнители проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters - за композицию Golden, восемь недель возглавлявшую Hot 100. EJAE и AMI присутствовали на церемонии награждения в Лас-Вегасе. После шоу «Golden» была признана лучшей поп-песней и лучшим вокальным исполнением, а K-Pop сериал «Охотники на демонов» получил награду за лучший саундтрек.
По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт (восемь), за ней следовали Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Оливия Дин и Sombr (по семь). Тейлор Свифт — рекордсменка по количеству наград в истории премии American Music Awards, получившая 40 трофеев — лидировала по числу номинаций на премию AMA 2026 года с восемью номинациями, но осталась без наград. Победители определялись голосованием поклонников.
Победители American Music Awards 2026
- Артист года - BTS
- Новый артист года - KATSEYE
- Альбом года - Сабрина Карпентер – Лучший друг человека
- Песня года - HUNTR/X: EJAE, Одри Нуна, Рей Ами — «Golden»
- Сотрудничество года - PinkPantheress, Зара Ларссон – «Stateside»
- Социальная песня года - Тайла – «CHANEL»
- Лучший музыкальный видеоклип - KATSEYE – “Gnarly”
- Лучший саундтрек - K-pop Охотники на демонов
- Тур года - Шакира — «Мировое турне Las Mujeres Ya No Lloran»
- Тур "Прорыв" - Бенсон Бун – «American Heart World Tour»
- Прорывной альбом года - Зара Ларссон – «Полуночное солнце»
- Лучшая песня из прошлого - Black Eyed Peas – “Rock That Body”
- Лучшее вокальное исполнение - Вокальные голоса HUNTR/X: EJAE, Одри Нуна, Рей Ами – «Golden»
- Песня лета - BTS – “SWIM”
- Лучший поп-исполнитель среди мужчин - Джастин Бибер
- Лучшая поп-исполнительница - Сабрина Карпентер
- Прорывной поп-исполнитель - KATSEYE
- Лучшая поп-песня - HUNTR/X: EJAE, Одри Нуна, Рей Ами — «Golden»
- Лучший поп-альбом - Сабрина Карпентер – Лучший друг человека
- Лучший исполнитель кантри среди мужчин - Морган Уоллен
- Лучшая исполнительница кантри среди женщин - Элла Лэнгли
- Лучший кантри-дуэт или группа - Zac Brown Band
- Прорывной кантри-исполнитель - Сэм Барбер
- Лучшая кантри-песня - Элла Лэнгли – «Выбирая Техас»
- Лучший кантри-альбом - Меган Морони – Cloud 9
- Лучший хип-хоп исполнитель среди мужчин - Кендрик Ламар
- Лучшая хип-хоп исполнительница - Карди Би
- Прорывной хип-хоп исполнитель - Monaleo
- Лучшая хип-хоп песня - Карди Би – «ErrTime»
- Лучший хип-хоп альбом - Карди Би – AM I THE DRAMA?
- Лучший исполнитель R&B среди мужчин - Бруно Марс
- Лучшая исполнительница R&B - SZA
- Прорывной R&B-исполнитель - Леон Томас
- Лучшая R&B песня - Бруно Марс – «I Just Might»
- Лучший R&B альбом - Бруно Марс – The Romantic
- Лучший латиноамериканский исполнитель среди мужчин - Bad Bunny
- Лучшая латиноамериканская исполнительница - Шакира
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа - Fuerza Regida
- Прорывной латиноамериканский исполнитель - Капо
- Лучшая латинская песня - Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Лучший латиноамериканский альбом - KAROL G – Tropicoqueta
- Лучший исполнитель рока/альтернативной музыки - Twenty One Pilots
- Прорывной рок/альтернативный исполнитель - sombr
- Лучшая рок/альтернативная песня - sombr – “back to friends”
- Лучший рок/альтернативный альбом - sombr – I Barely Know Her
- Лучший исполнитель танцевальной/электронной музыки - Дэвид Гетта
- Лучший K-pop исполнитель среди мужчин - BTS
- Лучшая K-pop исполнительница - TWICE
- Лучший исполнитель афробита - Тайла
- Лучший исполнитель в стиле американа/фолк - Ноа Кахан