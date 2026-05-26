Триумфатором American Music Awards 2026 стали BTS

Шоу, которое вела певица и актриса Куин Латифа, транслировалось в прямом эфире CBS.

Открыла церемонию заранее записанная постановка южнокорейской группы BTS с концерта, состоявшегося накануне. Позднее коллектив впервые за четыре года появился на сцене AMAs и получил три награды, включая главный приз, - "Артист года". BTS также были отмечены в категории "Песня лета" за композицию Swim, ставшую лидером чарта Billboard Hot 100. Кроме того, они стали победителями в номинации "Лучший K-pop исполнитель среди мужчин".



BTS

Южнокорейский септет также вручил SZA приз как лучшей R&B-исполнительнице.

Две награды на сцене получил Sombr - за лучшую рок/альтернативную песню (Back to Friends) и лучший рок/альтернативный альбом (I Hardly Knew Her). Позднее организаторы сообщили, что он также стал лауреатом в категории "Прорыв в рок/альтернативной музыке". Исполнитель хитов также дебютировал на AMAs, исполнив свою песню «Homewrecker» под проливным дождем.

Премию "Песня года" получили EJAE, Одри Нуна и REI AMI - вокальные исполнители проекта HUNTR/X из анимационного фильма KPop Demon Hunters - за композицию Golden, восемь недель возглавлявшую Hot 100. EJAE и AMI присутствовали на церемонии награждения в Лас-Вегасе. После шоу «Golden» была признана лучшей поп-песней и лучшим вокальным исполнением, а K-Pop сериал «Охотники на демонов» получил награду за лучший саундтрек.



KATSEYE

По числу номинаций лидировала Тейлор Свифт (восемь), за ней следовали Морган Уоллен, Сабрина Карпентер, Оливия Дин и Sombr (по семь). Тейлор Свифт — рекордсменка по количеству наград в истории премии American Music Awards, получившая 40 трофеев — лидировала по числу номинаций на премию AMA 2026 года с восемью номинациями, но осталась без наград. Победители определялись голосованием поклонников.

Победители American Music Awards 2026