Лолита и Mavik выясняют отношения в песне «Журналистка»

Трек «Журналистка» — эмоциональный и напряжённый диалог двух созависимых людей. Новый сингл рассказывает о чувствах, в которых слишком много взаимных претензий, ревности и попыток докопаться до правды. В центре сюжета — мужчина и женщина, слишком хорошо знающие слабые места друг друга, а их попытки докопаться до истины не приводят к логическому завершению.

Главный образ трека — журналистка — становится метафорой человека, пытающегося раскрыть тайны чужого сердца.

Клип на «Журналистку» продолжает главную тему трека — сложные отношения, в которых любовь легко переходит в конфликт, а близость становится эмоциональной зависимостью. На протяжении всего видео между героями сохраняется напряжение, будто они застряли внутри бесконечного выяснения отношений. История клипа постепенно уводит зрителя совсем не туда, куда кажется в начале, а финал полностью переворачивает восприятие отношений между героями.

«Эта песня про отношения, в которых оба хотят быть правыми, но при этом не могут отпустить друг друга. Мне было очень легко с Лолитой — спасибо ей за совместную работу, эмоции, открытость и доверие ко мне и веру в наш проект», — говорит Mavik.

Контраст голосов работает как идеальный конфликт: у Mavik — лёд и контроль, у Лолиты — эмоция на грани срыва. В итоге получился трек про toxic love, которая давно потеряла романтику и живёт где-то между обвинениями, переписками и попытками не добить друг друга окончательно.



Лолита и Mavik

«Саня - моё человеческое открытие! Не всегда совпадает профессиональное владение и понимание с глубиной, интеллигентностью, ироничностью и трогательностью! Поэтому мне было легко выяснять с ним «отношения» в кадре и студии. Главное, что он написал и спродюсировал трек, в котором больше, чем многие могут подумать сразу. Это срез отношений вообще между многими полами и возрастами. А моя птица на голове в клипе - это маленький намёк на то, что женщина может клевать мозг, и мужчина терпит» - рассказывает Лолита.

Mavik — артист, автор песен и участник популярного дуэта Galibri & Mavik, чьи треки стабильно набирают миллионы прослушиваний и становятся вирусными в социальных сетях. Широкую известность музыканту принесли хиты «Федерико Феллини», «Взгляни на небо», «Прощай, Алешка», «Чак Норрис», ставшие одними из самых узнаваемых русскоязычных поп-треков последних лет.