Лолита выпустила свои хиты в акустике

В релиз вошли как культовые бэнгеры, так и неожиданные композиции исполнительницы: «За пивом», OFFSET, «Пошлю его на…», «На Титанике» и другие. Релиз доступен на всех стриминговых площадках.

«Выбрать материал для акустики было непросто. В репертуаре есть успешные коммерческие песни, которые звучат „из каждого утюга“ и мне как исполнителю слегка поднадоели. Но слушатели здесь точно ни при чём: они хотят слышать разное. Помимо популярных песен захотелось реанимировать и старые произведения, которые заслуживают внимания и написаны композиционно сложно. В них много нот, мелодий — есть что исполнять музыкантам. А чтобы не разучиться петь и играть, нужно совершать усилия над собой: собирать альбом из разных произведений и не бояться не нравиться слушателю», – рассказала Лолита о работе над альбомом.

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Лолита

Вместе с командой музыкантов певица переосмыслила свои культовые композиции. В альбоме особенно выделяется хит «Пошлю его на…» — джазовая версия получилась по-настоящему экспериментальной. Драматичная «Раневская» зазвучала ещё лиричнее под аккомпанемент фортепиано, а в музыкальном сопровождении к «Ориентации Север» отчётливо слышны мотивы ритмичного танго. Сама артистка назвала этот альбом «Концерт в тапочках».

В рамках проекта VK Акустика артисты дают новую жизнь своим хитам, переосмысляя их в инструментальной аранжировке и абсолютно другом звучании.