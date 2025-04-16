«Их альбом у меня на повторе»: Лолита спела «Сломанную игрушку» с группой Beautiful Boys

В шоу «Мурзилки Live» группа Beautiful Boys представила свой новый альбом «Мы не изменимся никогда» и удивила слушателей неожиданным дуэтом с Лолитой. Совместное исполнение трека «Сломанная игрушка» показало – оперный вокал и эстрадная харизма могут создать нечто по-настоящему уникальное.



«Сломанная игрушка» – это оперный вокал и эстрадная харизм

«Я удивилась, когда получила предложение о коллаборации, – рассказала Лолита. – Потом даже переспросила: они точно в курсе, что трек попал именно ко мне? Когда услышала материал, поняла – это что-то особенное».

Beautiful Boys – группа с необычной историей. Основатель коллектива Иван Подгороднев, выпускник Саратовской консерватории, описывает их стиль как «экзистенциальный lo-fi-рок с оперным вокалом».

«Это жанр, где важно делать все самому, а не пользоваться профессиональными студиями – писать, аранжировать, записывать. Чтобы звучало живо, по-домашнему, может быть немного "грязно", но искренне», – пояснил он.

Для Лолиты работа над песней «Сломанная игрушка» стала настоящим вызовом. Певица призналась, что боялась этой коллаборации.

«Я дико боялась. Начиталась про Ивана – оперное образование, легендарные связки. Где он и где я? Хотела отказаться из-за страха не соответствовать уровню. Записала партию, отправила и ждала критики. Но ребята оказались воспитанными, если и были замечания, вслух их не сказали», – вспомнила Лолита.

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Лолита боялась этой коллаборации

Живой концерт в шоу «Мурзилки Live» был особенным для Beautiful Boys – они впервые пели live на «Авторадио». Группа исполнила композиции из нового альбома и уже полюбившиеся фанатам треки, среди которых «Ниоткуда с любовью», «Подоконник», «Нежная любовь».

«Теперь их альбом у меня на повторе, – заявила Лолита. – Я не всю молодежь знаю, но когда отправила их музыку знакомой из индустрии, она сказала: "Ты с ума сошла! Это одни из самых крутых ребят сегодня". И я согласна – это музыка про нежность, про любовь, про то, что давно не звучало так искренне».



Основатель коллектива Иван Подгороднев

Сейчас Beautiful Boys готовятся к первому большому туру по России, который стартует 18 апреля в Нижнем Новгороде. А их дуэт с Лолитой доказал: настоящая музыка стирает границы между жанрами и поколениями.

«Ребята, это было страшно, но невероятно. Спасибо за эту возможность!» – сказала музыкантам Лолита.