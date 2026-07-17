Лолита зачитала рэп в «Шабаше»

«Про Icegergert я услышала, когда взорвался «Банк». На «Банк» даже люди моего возраста обратили внимание, — говорит Лолита. — Мы познакомились, просидели два часа с невероятно интеллигентным молодым человеком, который встретил меня с цветами. Такого обычно на студиях не бывает. Уже на следующий день Жора позвонил мне и сказал: я написал трек, послушай. И здесь я полюбила его окончательно и на всю жизнь».

По словам певицы, когда она услышала партию, что для нее написал Icegergert, подумала, что не справится: первая попытка записать свою часть заняла у нее девять часов. Icegergert предложил поработать на студии вместе. В результате парт Лолиты был записан за один час.

«Трек с одной стороны с уважением к старшему поколению, которое представляю я. Это уважение младших к старшим с другой стороны. Это абсолютная ирония — то, что Жоре удается даже просто глазами показать. И я уже молчу про его действительно исключительные рэп-способности», — рассказывает Лолита.



ТЕКСТ

«Горжусь совместной работой с популярной певицей, которую любит уже несколько поколений. И классно, что это было интересно не только мне, но и самой Лолите. Уверен, эта песня объединит много музыкальных сердец», — делится Icegergert.

«Шабаш» — это музыка для любви и праздника», — резюмируют артисты свой фит.