Владимир Пресняков спел дуэтом с юной артисткой из Москвы

14 июня спеть свои хиты и помочь раздать подарки слушателям на «Авторадио» пришли Filatov&Karas, Нюша, Доминик Джокер, Дмитрий Колдун, Burito, Лолита. Владимир Пресняков также присоединился к празднику в прямом эфире. Как признался артист, с «Авторадио» его связывает очень давняя дружба, еще со времен возникновения радиостанции.



Владимир Пресняков также спел на марафоне свой хит «Хулиган»

Собрались в студии и зрители – слушатели «Авторадио», среди которых стояла Лиза Глебова, юная артистка, чьи песни уже стали хитами Детского радио. Девочка подпевала своему кумиру, и Пресняков, заметив это, пригласил ее подойти к микрофону и спеть вместе с ним. Так и возник неожиданный дуэт.

В этот момент Владимир Пресняков исполнял песню «У тебя есть я». Растерявшаяся Лиза не сразу смогла присоединиться к мэтру, но артист ее подбодрил. Спросил: «Ты знаешь слова?», девочка кивнула и стала подпевать Преснякову. Такого живого и необычного дуэта радиостудия еще не видела.

«Я реально люблю людей, которые здесь работают, многие из них мои друзья по-настоящему», – признался Владимир Пресняков после выступления.

Впечатлила всех и Лолита, которая завершила марафон подарков. Для того чтобы определить победителя, которому достанется главный приз – премиальный внедорожник EXEED TXL, она спела пять хитов подряд. И все-таки приманила удачу. Песня «Пошлю его на небо» стала счастливой для Галины Павловны Когут из поселка Мокроус Саратовской области. Галина, когда ей позвонили ведущие, правильно назвала только что прозвучавший хит и призналась, что очень внимательно слушала эфир, а телефон брала с собой даже в баню.

«Павловна, я поздравляю! Вы лучшая, вы крутая! – порадовалась за победительницу Лолита. – Желаю вам на этой машине исколесить всю нашу большую страну. Будьте здоровы!»



Лолита помогла «Авторадио» подарить автомобиль

Проект «Много денег на Авторадио» проходит уже десятый сезон, его суперфиналы всегда радуют слушателей музыкой и крутыми призами. Артистам тоже нравится приносить удачу своими хитами.

«Я всегда испытываю удовольствие от того, что кто-то выигрывает. Я так за саму себя бы не радовалась, – призналась Лолита после марафона. – В молодости, когда я была азартной, конечно, мне хотелось бы все выиграть самой. А вот сейчас такой период, когда хочется, чтобы выигрывали другие».