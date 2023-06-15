Владимир Пресняков спел дуэтом с юной артисткой из Москвы

14 июня спеть свои хиты и помочь раздать подарки слушателям на «Авторадио» пришли Filatov&Karas, Нюша, Доминик Джокер, Дмитрий Колдун, Burito, Лолита. Владимир Пресняков также присоединился к празднику в прямом эфире. Как признался артист, с «Авторадио» его связывает очень давняя дружба, еще со времен возникновения радиостанции.
Собрались в студии и зрители – слушатели «Авторадио», среди которых стояла Лиза Глебова, юная артистка, чьи песни уже стали хитами Детского радио. Девочка подпевала своему кумиру, и Пресняков, заметив это, пригласил ее подойти к микрофону и спеть вместе с ним. Так и возник неожиданный дуэт.
В этот момент Владимир Пресняков исполнял песню «У тебя есть я». Растерявшаяся Лиза не сразу смогла присоединиться к мэтру, но артист ее подбодрил. Спросил: «Ты знаешь слова?», девочка кивнула и стала подпевать Преснякову. Такого живого и необычного дуэта радиостудия еще не видела.
«Я реально люблю людей, которые здесь работают, многие из них мои друзья по-настоящему», – признался Владимир Пресняков после выступления.
Впечатлила всех и Лолита, которая завершила марафон подарков. Для того чтобы определить победителя, которому достанется главный приз – премиальный внедорожник EXEED TXL, она спела пять хитов подряд. И все-таки приманила удачу. Песня «Пошлю его на небо» стала счастливой для Галины Павловны Когут из поселка Мокроус Саратовской области. Галина, когда ей позвонили ведущие, правильно назвала только что прозвучавший хит и призналась, что очень внимательно слушала эфир, а телефон брала с собой даже в баню.
«Павловна, я поздравляю! Вы лучшая, вы крутая! – порадовалась за победительницу Лолита. – Желаю вам на этой машине исколесить всю нашу большую страну. Будьте здоровы!»
Проект «Много денег на Авторадио» проходит уже десятый сезон, его суперфиналы всегда радуют слушателей музыкой и крутыми призами. Артистам тоже нравится приносить удачу своими хитами.
«Я всегда испытываю удовольствие от того, что кто-то выигрывает. Я так за саму себя бы не радовалась, – призналась Лолита после марафона. – В молодости, когда я была азартной, конечно, мне хотелось бы все выиграть самой. А вот сейчас такой период, когда хочется, чтобы выигрывали другие».
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