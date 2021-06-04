Владимир Пресняков запел шансон

Песня стала первым релизом в рамках летнего проекта Velvet Music - нового ежегодного фестиваля «Вельветовый движ», который пройдет в Москве 1 августа
«Все нормально у хулигана», - повторяет Пресняков в шансоновом треке.
«В первый день августа в самом центре Москвы состоится грандиозный open-air, на котором вас ждёт проверенный звёздный состав артистов, суперхиты в максимально неожиданном исполнении и абсолютные премьеры, созданные специально для фестиваля», - говорится в описании шоу.
В концерте, который пройдет в клубе Gazgolder, кроме Владимира Преянякова, примут участие Елка, Мари Краймбрери, Звонкий, Burito, Никита Киоссе, «Винтаж», Daasha, IOWA и др.
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