Владимир Пресняков запел шансон

В альбом вошла 21 песня, но новая из них - только песня «Снег». Остальные песни, включая дуэты, уже публиковались в разном виде. (function() { VK.Widgets.Playlist("vk_playlist_-2000727683_9727683", -2000727683, 9727683,'27277e263d1a92a5af'); }()); Сам артист не счел нужным как-то прокомментировать выход нового альбома. ТЕКСТ

В альбом вошла 21 песня, но новая из них - только песня «Снег». Остальные песни, включая дуэты, уже публиковались в разном виде. (function() { VK.Widgets.Playlist("vk_playlist_-2000727683_9727683", -2000727683, 9727683,'27277e263d1a92a5af'); }()); Сам артист не счел нужным как-то прокомментировать выход нового альбома. ТЕКСТ

«Дорогой мой, Владимир Пресняков, спасибо за эту возможность», - написал музыкант в соцсетях. Композиция получила название «Зурбаган 2.0». Текст песни Владимир Пресняков, Burito - Зурбаган 2.0. Автор музыки: Ю. Чернавский, И. Бурнышев, А. Лысков. Автор слов: Л. Дербенев; И. Бурнышев.

«Дорогой мой, Владимир Пресняков, спасибо за эту возможность», - написал музыкант в соцсетях. Композиция получила название «Зурбаган 2.0». Текст песни Владимир Пресняков, Burito - Зурбаган 2.0. Автор музыки: Ю. Чернавский, И. Бурнышев, А. Лысков. Автор слов: Л. Дербенев; И. Бурнышев.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская подготовили неожиданный подарок всем меломанам - свою новую дуэтную песню «Я всё помню».