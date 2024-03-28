Баста, Валерия, Гагарина и HammAli выпустили трибьют в поддержку пострадавшим

В альбом вошли 12 песен из репертуара артиста в исполнении современных певцов. В записи приняли участие: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.

«Голос мой услышь» посвящен памяти жертв теракта в Crocus City Hall, носившего имя Муслима Магомаева. Все доходы от прослушивания альбома будут направлены пострадавшим в результате этой трагедии.



Муслим Магомаев

Стихотворное предисловие к альбому записал Федор Бондарчук.

Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Его можно послушать в VK Музыке, Яндекс Музыке, МТС Музыке и в HiFi-стриминге Звук.