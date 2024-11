Итоги 2024 года в VK Музыка: Macan, Miyagi & Эндшпиль, Баста и другие

В этом году стриминг вручил награды в 22 номинациях, где в том числе представлены музыкальные лейблы, аудиокниги и подкасты.

Третий год подряд артистом года становится Macan, набравший более 950 000 000 стримов. Также он забирает награду «Альбом года» за релиз I AM, который в VK Музыке послушали более 280 000 000 раз. Треть треков из альбома, вышедшего этим летом, до сих пор остаётся в чарте сервиса.

Лидерские позиции удерживают Miyagi & Эндшпиль, треки которых уже пятый год подряд попадают в топ самых популярных на стриминге. Дуэт из Владикавказа побеждает в номинации «Группа года»: его слушали больше 700 000 000 раз.

В номинации «Артист с самой большой аудиторией» побеждает Баста. У исполнителя более 20 000 000 уникальных слушателей в 2024 году.

«Я благодарен людям, которые слушают мою музыку, приходят на концерты, разделяют со мной разные этапы своей жизни, в которой есть место всему: радости, грусти, надежде, любви, переменам. Мы вместе взрослеем, вместе меняемся, и это очень многое для меня значит. В этой награде и этой огромной цифре здесь и сейчас есть каждый из вас», — обратился музыкант к своим слушателям.



Баста - «Артист с самой большой аудиторией» и «Трамплин года»

Anna Asti вновь стала артисткой года. Треки исполнительницы слушали более 300 000 000 раз. А попавший на верхушку чарта VK Музыки новый сингл «Топит» помог певице укрепить позиции.



Anna Asti - Артистка года

Народные мотивы трека «Дорога дальняя» в исполнении Jakone привели артиста к первому месту в номинации «Трек года». Тренд на народность и трек «Матушка», завирусившийся в сервисах вертикальных видео, обеспечили Татьяне Куртуковой победу в номинации «Прорыв года». Награду «Тренд года» забрали uniqe, nkeeei, ARTEM Shilovets и Wipo за хит «Гламур».

Татьяна Куртукова - «Прорыв года»

Награду в новой номинации «Все треки в чарте» по праву забирают Aarne и Bushido Zho. В этом году все треки с альбома хитмейкеров We live only once попали в чарт VK Музыки в первый же день после релиза.

Самым ожидаемым альбомом года стал God system от Kai Angel, отмеченный наградой «Пресейв года».

Не остались без заслуженного внимания и те, кто только начинает свою музыкальную карьеру. Проект VK Музыки для молодых музыкантов «Трамплин» помог новичкам выпустить совместные треки со звёздными кураторами. Самой прослушиваемой работой в рамках проекта стал сингл «Больше чем всё» Басты и Вассы Железновой — дуэт получает награду «Трамплин года».

В этом году VK Музыка впервые отметила специальными наградами музыкальные лейблы. В номинации «Лейбл года» победил Golden Sound (Macan, A.V.G, Jakone, Scirena), креативной командой года стала RNDM Crew (OG Buda, Mayot, Toxi$, 163Onmyneck, Inst Rinna).

Из немузыкального контента, представленного на платформе, аудиокнигой года признан аудиосериал «Железное пламя» Ребекки Яррос. Вторая часть культовой саги о драконах оказалась самой прослушиваемой аудиокнигой в 2024 году. Подкаст в жанре тру-крайм «Дневники Лоры Палны» занимает первое место в номинации «Подкаст года». Награду в номинации «Подкаст-интервью года» забирает «Подкаст № 1».

Редакция VK Музыки выбрала альбом года по мнению редакции — «Свиная попутка» от группы «Второй Ка», а также традиционно составила итоговый плейлист года с топ-30 треков.

«Несмотря на то что часть призёров публике уже знакома, 2024-й прошёл под знаком творческих успехов не только для них. Он поднял популярность таких артистов, как Женя Трофимов, Минаева, Blizkey, Miravi, bearwolf, Almary, Merab Amzoevi, и ряда других имён, которые в уходящем году впервые попали в чарт VK Музыки. А, например, Mona, Bushido Zho и Молодой Платон утвердились в качестве стабильных хитмейкеров», - говорит Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки.



5sta Family - «Камбэк года»

Все победители