Стиви Уандер ответил на вопрос, слепой ли он на самом деле

Стиви Уандер, выступающий с 11 лет и впервые возглавивший чарт Hot 100 с песней «Fingertips» в 13 лет, уже давно известен тем, что является слепым человеком, потерявшим зрение через несколько недель после рождения.

Однако его плодотворная деятельность и неустанная работа в музыкальной индустрии за последние 64 года привели к появлению полусерьёзной теории о том, что Уандер действительно видит. Хотя эта теория часто распространяется как шутка, способность Уандера ориентироваться в окружающем мире привела к тому, что многие из этих теорий стали достоянием общественности.

В 2019 году бывший игрок НБА Шакил О’Нил рассказал , как Уандер узнал его в лифте, а комик и актёр Энтони Андерсон однажды вспоминал, как он бросил Уандеру вызов на баскетбольный матч. «Вы не знаете, что Стиви видит», — сказал он Стивену Колберту в 2016 году. «Это просто игра».

Теперь, во время недавней остановки в Кардиффе, Уэльс, в рамках тура по Великобритании Love, Light & Song, Уандер воспользовался возможностью поговорить с публикой, чтобы развеять устоявшиеся домыслы.

Уандер не выпускал новых студийных альбомов с 2005 года, когда вышел его альбом A Time to Love, хотя с 2008 года он говорил о новом проекте под названием Through the Eyes of Wonder, который был описан как перформанс, отражающий его опыт слепого человека.

«С помощью наших живых выступлений я хочу создавать визуальные образы, которые передают мой взгляд на то, как я вижу мир и как самые разные вещи на меня влияют», — объяснил он тогда.