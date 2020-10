Стиви Уандер выпустил две песни на собственном лейбле

На виртуальной пресс-конференции Стиви Уандер сказал: «Сегодня я собираюсь сделать то, чего никогда раньше не делал». Затем он сделал два важных объявления.

70-летняя легенда, которая провела всю свою карьеру в Motown Records, сообщил, что он стал партнером Republic Records, чтобы запустить свой собственный подлейбл под названием So What the Fuss Records. При этом он остается в семье Universal Music Group.



Stevie Wonder

Кроме того, Уандер сообщил, что сегодня он выпускает две новые песни: «Can't Put It in The Hands of Fate» с участием Rapsody, Cordae, Chika и Басты Реймса, и «Where Is Our Love Song» с участием Гэри Кларка-младшего. Часть доходов от последнего сингла пойдет на пользу Feeding America.

Прошлым летом Уандер объявил во время лондонского фестиваля BST, что возьмет перерыв в выступлениях, чтобы сделать операцию по пересадке почки. «У меня все хорошо, все в порядке, все в порядке, - заверил он тогда. - У меня есть донор, и все в порядке». Ему успешно сделали трансплантацию в декабре 2019 года, и до сегодняшнего дня у него был перерыв в концертах.

Контракт со Стиви Уандером на звукозапись с лейблом Motown Tamla был подписан еще в 1961 году, когда артисту было всего 11 лет. С тех пор Уандер заработал 74 номинации Грэмми (и выиграл 25 из них), и собрал 28 песен в первой десятке хитов Billboard Hot 100.