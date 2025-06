Саундтрек Уитни Хьюстон к фильму «Телохранитель» снова самый популярный в США

25 июня альбом был сертифицирован для поставок в США в количестве 19 миллионов экземпляров.

Еще шесть саундтреков получили бриллиантовый сертификат (10 миллионов и более): «Лихорадка субботнего вечера» во главе с Bee Gees (16 миллионов), «Грязные танцы» (14 миллионов), «Пурпурный дождь» Prince & the Revolution (13 миллионов), «Форрест Гамп» (12 миллионов), «Титаник» (11 миллионов) и «Король Лев» (10 миллионов).



Whitney Houston

Хьюстон имеет еще одно уникальное отличие в RIAA: она единственная чернокожая артистка с тремя альбомами Diamond. Ее дебютный альбом 1985 года Whitney Houston стал 14-кратно платиновым. Ее второй альбом 1987 года Whitney стал 10-кратно платиновым. Еще три чернокожие звезды — Майкл Джексон, Мэрайя Кэри и 2Pac — выпустили по два алмазных альбома.

Также были повышены уровни сертификации 10 синглов Хьюстон. Отметили следующие синглы: «I Will Always Love You» (11x Платиновый); «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» (8x Платиновый); «I Have Nothing» (4x Платиновый), «Higher Love» с Kygo (выпущен на Kygo/RCA Records) и «How Will I Know» (каждый — 3x Платиновый); «Heartbreak Hotel», «My Love Is Your Love» и «Saving All My Love for You» (каждый — 2x Платиновый); а также «Run to You» и «Count on Me» (каждый — 3x Платиновый).

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«I Will Always Love You», «I Have Nothing» и «Run to You» — все из саундтрека к фильму «Телохранитель». «I Wanna Dance With Somebody» из ее второго альбома заняла первое место в рейтинге Billboard 2023 года «500 лучших поп-песен: Staff List».

В этом году исполняется 40 лет прорыву Хьюстон. Альбом Whitney Houston был выпущен 14 февраля 1985 года. Альбом впервые вошел в топ-10 Billboard 200 в чарте от 31 августа 1985 года и впервые достиг 1-го места в чарте от 8 марта 1986 года.

Эти новые сертификации RIAA включают только цифры по США. Только в США количество сертифицированных RIAA единиц Хьюстон составляет 114,5 миллионов по 38 наименованиям (27 синглов и 11 альбомов).

Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. В 2020 году она была посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла.