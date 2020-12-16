Найдена актриса для байопика Уитни Хьюстон

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В байопике про Уитни Хьюстон режиссера Стеллы Мегги главную роль сыграет начинающая актриса Наоми Аки.

Наследники певицы и музыкальный продюсер Клайв Дэвис одобрили проект под названием "I wanna dance with somebody" ("Я хочу с кем-нибудь потанцевать"). Сценарий картины режиссер Стелла Мегги написала вместе с автором "Богемской рапсодии" Энтони МакКартеном.

Уитни Хьюстон и Наоми Аки
Уитни Хьюстон и Наоми Аки

"Мы почти весь год искали актрису, которая смогла бы сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Аки очень нам понравилась. Меня удивила ее способность передавать состояние Хьюстон на сцене и одновременно показывать ее внутреннюю жизнь", — рассказала Мегги.

Аки играла Джанну в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019).

Премьера байопика запланирована на конец ноября 2022 года.

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