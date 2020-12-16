Найдена актриса для байопика Уитни Хьюстон

Наследники певицы и музыкальный продюсер Клайв Дэвис одобрили проект под названием "I wanna dance with somebody" ("Я хочу с кем-нибудь потанцевать"). Сценарий картины режиссер Стелла Мегги написала вместе с автором "Богемской рапсодии" Энтони МакКартеном.
"Мы почти весь год искали актрису, которая смогла бы сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Аки очень нам понравилась. Меня удивила ее способность передавать состояние Хьюстон на сцене и одновременно показывать ее внутреннюю жизнь", — рассказала Мегги.
Аки играла Джанну в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019).
Премьера байопика запланирована на конец ноября 2022 года.
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