Мать Уитни Хьюстон певица Сисси Хьюстон ушла из жизни

Невестка Сисси Хьюстон Пэт проинформировала агентство, что артистка умерла в окружении родных в своем доме в штате Нью-Джерси, где получала паллиативную помощь в связи с болезнью Альцгеймера.



Сисси Хьюстон

Умершую в 2012 году Уитни Хьюстон она пережила на 12 лет.

Сисси Хьюстон родилась 30 сентября 1933 года в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) в многодетной семье. Начала петь в 1938 году, когда вместе с братьями Ларри и Никки и сестрой Энн образовала коллектив госпел-музыки (жанр духовной христианской музыки) The Drinkard Four.

После рождения дочери Уитни в 1963 году создала совместно с Сильвией Шемвелл, Эстель Браун и Мирной Смит госпел-квартет The Sweet Inspirations. Коллектив выступал в качестве бэк-вокалистов на концертах таких артистов, как Джимми Хендрикс, Дасти Спрингфилд и Ван Моррисон. В последний раз в составе квартета певица вышла на сцену в 1969 году на шоу в Лас-Вегасе вместе с Элвисом Пресли. Впоследствии она неоднократно выступала на мероприятиях, посвященных памяти певца.

С 1970 года Хьюстон начала полноценную сольную карьеру, за время которой записала более 600 песен в разных жанрах и получила премии "Грэмми" за альбомы Face to Face (1997) и He Leadeth Me (1999). Завершила карьеру в 2018 году.