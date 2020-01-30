Отчет коронера: Уитни Хьюстон заживо сгнила еще до смерти

Судя по отчету, умершая женщина имела уже мало общего по сравнению с растирожированным образом ослепительной красавицы времен своего расцвета.

Смерть Уитни Хьюстон наступила 11 февраля 2012 года в одном из отелей Лос-Анджелеса. Тело 48-летней певицы было обнаружено в ванне. Покойная плавала лицом вниз в обжигающе горячей воде. Официальная причина смерти Уитни была озвучена как «случайное утопление, вызванное сердечными заболеваниями и употреблением кокаина».



Whitney Houston

В отчете коронера упоминается, что у Уитни Хьюстон на момент смерти не было 11 передних зубов, на их месте установлены зубные протезы. Оставшиеся зубы находились в полуразрушенном состоянии, почерневшие и надломленные.

В свое время Тина Браун, сестра бывшего мужа Уитни Бобби Брауна, говорила, что у Уитни регулярно выпадают зубы из-за увлечения крэком и кокаином. «Они вылетают у нее изо рта прямо в доме, и ей постоянно приходится заказывать протезы», — сказала тогда Тина.

Коронер зафиксировал, что у Уитни Хьюстон почти сгнил нос. В носовой перегородке он увидел дыру. Вероятно, из-за кокаиновой зависимости ткани носа значительно разрушены.

Тело певицы было покрыто шрамами и порезами. В еще более скверном состоянии оказались сосуды - в одной из артерий кровоток был заблокирован на 60%. Анализ крови показал адскую смесь из 9 болеутоляющих препаратов, которые Уитни принимала одновременно.

Напомним, в Лос-Анджелес Уитни приехала, чтобы принять участие в церемонии вручения премии «Грэмми». Незадолго до вечеринки Клайва Дэвиса она пожаловалась на больное горло и сообщила, что ей нужно принять ванну. Позже труп артистки обнаружила ее помощница.