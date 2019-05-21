Whitney Houston отправится в голограммный тур

Как пишет Variety со ссылкой на менеджера и невестку артистки Пэт Хьюстон, согласно контракту, в ближайшие годы поклонников Уитни ждут тур её голограммы, альбом неизданных песен, мюзикл и многое другое. Сообщается, что Primary Wave приобретёт 50% активов наследников, в том числе право использовать имя артистки и её внешность, а стоимость контракта составила 14 млн долларов.



Whitney Houston

Первым из проектов станет тур голограммы Хьюстон, в рамках которого объёмное изображение артистки даст серию концертов вместе с оригинальной группой певицы, куда входит её брат Гэри. После этого начнётся работа над альбомом, куда войдут не издававшиеся ранее песни, записанные для дебютной пластинки 1985 года, и бродвейским мюзиклом.

Intermedia напоминает: впервые о создании голограммы Хьюстон её наследники заговорили ещё в 2015 году: тогда планировалось, что тур виртуальной Уитни пройдёт в 2016-м, однако в последний момент проект был приостановлен, а дело кончилось судом.