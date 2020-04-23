Про Уитни Хьюстон снимут байопик

Судя по отчету, умершая женщина имела уже мало общего по сравнению с растирожированным образом ослепительной красавицы времен своего расцвета.





Смерть Уитни Хьюстон наступила 11 февраля 2012 года в одном из отелей Лос-Анджелеса. Тело 48-летней певицы было обнаружено в ванне. Покойная плавала лицом вниз в обжигающе горячей воде. Официальная причина смерти Уитни была озвучена как «случайное утопление, вызванное сердечными заболеваниями и употреблением кокаина».

