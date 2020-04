Про Уитни Хьюстон снимут байопик

Энтони МакКартен, автор байопика «Богемская рапсодия» про Queen, создаст сценарий, а Стелла Меги, известная по фильму «Клуб первых жен», станет режиссером.



Whitney Houston

Пэт Хьюстон будет продюсировать фильм от имени Houston Estate вместе с Дэвисом, Ларри Местелом из Primary Wave Music, Дэннисом О'Салливаном и МакКартен.

При поддержке родственников Уитни Хьюстон в I Wanna Dance With Somebody сможет использоваться музыкальный каталог Хьюстон.

Хьюстон - одна из самых известных исполнителей всех времен, продающий более 200 миллионов пластинок по всему миру, с хитовыми песнями, включающими в себя «Saving All My Love for You», «How I I Know» и «I Wanna Dance With Somebody». Ее карьера также охватила кино; она снялась и записала оригинальную музыку для блокбастера " The Bodyguard". Она умерла в 2012 году в возрасте 48 лет.

Маккартен написал сценарий фильма «Два папы», и работает над сценарием фильма Paramount «Bee Gees».