Мария Зайцева наслаждается пляжами в «Полетели»

Над клипом работала близкая подруга Маши оператор Ксения Мамаева. Именно она снимала клип «Босая» и другие видео группы «2Маши». Клип снимался в столице Каталонии Барселоне и в городе Сагаро, Мария наслаждается пляжами, купается в бассейне отеля и развлекается поездками по курортным местечкам.

«Я написала песню «Полетели» после того, как в мае у меня впервые в жизни случился выход в астрал. Это невозможно описать словами. После такого путешествия понимаешь, что жизнь разделилась на «до» и «после», что наш мир и его понимание может быть куда шире и волшебнее, чем мы можем себе вообразить. Этот клип – некое ощущение сна во сне, он наполнен кадрами то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли из той самой параллельной реальности», - признаётся Мария Зайцева.

Мария Зайцева

В песне есть слова про танцы под дождём, и Мария мечтала, чтобы этот момент вошёл в клип. Но в Испании стояла аномальная жара. Когда певица была в нескольких шагах от пляжа, внезапно начался проливной дождь. Он был таким сильным, что все люди поспешили уйти – идеальный момент, чтобы снять несколько кадров. О том, что бегать по береговой линии и заходить в море, когда бушует непогода, опасно для жизни, подумали позже.