Группа «Кино» выпустила первый постановочный клип в своей истории

Режиссёром и автором сценария видеоряда выступил Антон Федоров, известный по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!» В главных ролях — Серафима Гощанская и Аюр Бадмаев. Идея экранизировать одну из самых кинематографичных композиция принадлежала продюсеру коллектива Александру Цою. Это первый постановочный клип в истории группы.

«Мне всегда было обидно, что «Кино» не было частью клиповой эмтиви-культуры, - говорит Александр Цой. - Текстовый и музыкальный материал у группы идеально подходит для того, чтобы рассказывать под него какие-то визуальные истории. И в песнях часто есть какое-то двойное дно, которое позволяет наполнять их новыми смыслами и давать новые трактовки сюжетам. Ну и так получилось, что мы были знакомы с Антоном, он когда-то снимался в клипе на мою песню, и я знал, что он фанат «Кино». Я очень люблю сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» и давно хотел поработать с ним как с режиссером. Так что когда группа только начинала работать над новым альбомом, я уже знал, что хотел бы позвать его что-то снять на одну из песен».



Кино

Действие клипа разворачивается в Санкт-Петербурге на выставке «Виктор Цой. Легенда».

«Главной героине это все привиделось-причудилось в похмельном сне, поэтому все, что навевает музыка: юмор в сочетании с навязчивостью и даже с цепляющим негативом — это классное смешение эмоций в самой песне, — рассказал Антон Федоров. — Хотелось подчернуть: было или не было? Он или не он? Похож или не похож? Смешно это или грустно? Просто парень-уборщик или Цой? А, может, это собирательный образ какого-то друга? Мы придумали идею на границе этих состояний, игру реальности с нереальностью».