Тейлор Свифт, BTS, «Кино» и Анна Герман вошли в топ переводимых песен

Такие результаты были получены в рамках недавнего исследования, проведенного WordFinderX, сообщает Intermedia. В ходе него были проанализированы данные о 627 000 переводов 277 000 песен более чем 11 700 музыкальных исполнителей. Песни ранжировались по количеству раз, когда они были переведены с языка оригинала, а исполнители также ранжировались по тому, сколько раз их песни были переведены.

Результаты показали, что Тейлор Свифт была самой переводимой артисткой в мире: фанаты перевели 365 ее песен на 57 языков, что в общей сложности эквивалентно почти 5 000 переводам. Второе место заняла корейская поп-группа BTS (более 4 000 переводов), на третьем оказалась Лана Дель Рей (3 709), на четвертом – Beatles (3 156), на пятом – немецкая группа Rammstein (2 846), а на шестом – советская и польская певица Анна Герман (2 666).

В топ-20 вошли также (в порядке убывания) Лаура Паузини, Селин Дион, Хулио Иглесиас, Шакира, One Direction, Энрике Иглесиас, Далида, Queen, Леди Гага, Селена Гомес, Evanscence, Ариана Гранде, группа «Кино» и Stray Kids.

Отдельный рейтинг самых переводимых неанглоязычных артистов возглавили BTS, второе место заняли Rammstein, третье – Анна Герман, группа «Кино» заняла 7-ю строчку, а на восьмой оказались песни Владимира Высоцкого.

При этом самой переводимой песней в мире оказалась «Ai Se Eu Te Pego» бразильца Мишела Тело. Записанная на португальском языке, она была выпущена в 2011 году и заняла первое место в чартах iTunes в Латинской Америке и Европе. Еще одним локальным рекордсменом оказался боснийский певец Дино Мерлин. Его 135 песен (включая первый государственный гимн Боснии и Герцеговины) были переведены на 37 языков 986 раз.

Хотя английский является наиболее распространенным языком для перевода песен, он не стал лидером в рейтинге. Оказалось, что корейский переводится на русский язык больше, чем любой другой язык. Один фанат K-pop объяснил авторам исследования, что российские фанаты видят в корейских звездах более открытую и доступную альтернативу американским поп-идолам, прослушивание музыки которых в последние полтора года стало в России менее доступным. Английские же песни чаще всего переводятся на турецкий.