Тейлор Свифт, Charli XCX и Леди Гага стали триумфаторами iHeartRadio Music Awards

Ведущим шоу был LL Cool J, а также на нем выступили такие звезды, как Леди Гага, Билли Айлиш, Мэрайя Кери, Грейси Абрамс, Bad Bunny и другие.

Лидерами по числу номинаций в этом году были Тейлор Свифт и Морган Уоллен (по 10 у каждого), но ни один из них не присутствовала на шоу. В результате Тейлор удостоилась звания артиста года, награды за поп-альбом года «The Tortured Poets Department» и еще шести призов за различные достижения в туре «Eras», в том числе "тур века". Уоллен же стал победителем всего в одной категории – кантри-песня года «I Had Some Help».

Песней года стала «Beautiful Things» Бенсона Буна, поп-песней – «Espresso» Сабрины Карпентер, альбомом года – «Hit Me Hard and Soft» Билли Айлиш, коллаборацией – «Die With A Smile» Леди Гаги и Бруно Марса, кантри-альбомом – «F-1 Trillion» Post Malone, R’n’B-альбомом – «Coming Home» Ашера, R’n’B-артистом – SZA, альтернативной песней – «Too Sweet» Hozier, альтернативным артистом – Green Day, альтернативным альбомом – «Clancy» Twenty One Pilots, рок-альбомом «From Zero» Linkin Park, награду за лучшую танцевальную песню («460») и альбом («Brat») получила Чарли XCX, а лучшим танцевальным артистом назван Дэвид Гетта.

Почетной премии iHeartRadio Innovator Award была удостоена Леди Гага, обладательницей премии iHeartRadio Icon Award стала Мэрайя Керри.



