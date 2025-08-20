Будучи историческим центром искусств, Вена уже в третий раз примет конкурс. Ранее она удостаивалась этой чести в 1967 и 2015 годах после первых двух побед Австрии на «Евровидении».

Финал 70-го конкурса песни «Евровидение» состоится в субботу 16 мая на стадионе «Винер Штадтхалле», крупнейшей крытой арене Австрии, а полуфиналы пройдут ранее на той же неделе: во вторник 12 мая и в четверг 14 мая.



Евровидение 2026 пройдет в Вене

Вена делит четвёртое место с Копенгагеном, Мальмё и Стокгольмом в рейтинге городов, чаще всего принимавших Евровидение. Больше конкурсов принимали только Дублин, Лондон и Люксембург.

Австрийская телекомпания ORF проведет конкурс в следующем году после победы JJ в Базеле 17 мая с песней Wasted Love, которая принесла его стране третью победу на конкурсе песни «Евровидение».

Первый конкурс песни «Евровидение» в Австрии состоялся в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней Merci Chérie в 1966 году. В 2015 году Вена также принимала 60-й конкурс песни «Евровидение» после победы Кончиты Вурст в 2014 году с песней Rise Like A Phoenix, а в 2026 году здесь пройдет 70-й конкурс песни «Евровидение».

Столица Австрии была выбрана для приема делегаций участвующих общественных вещательных компаний по итогам конкурсного отбора городов, в ходе которого, помимо прочих критериев, оценивались возможности проведения мероприятия, местная инфраструктура и возможность размещения тысяч делегаций, членов экипажа, болельщиков и журналистов со всего мира.

В Вене в течение целой недели будут проходить мероприятия, посвященные конкурсу, а более подробная информация о местоположении Евродеревни, Евроклуба и многом другом будет раскрыта в ближайшие недели и месяцы.

Мартин Грин, кавалер ордена Британской империи, директор конкурса песни «Евровидение», сказал:

«Европейский вещательный союз (EBU) очень рад, что Вена была выбрана в качестве города-организатора конкурса песни «Евровидение-2026». Репутация Вены как одного из самых музыкальных городов мира и ее расположение в самом сердце Европы делают ее идеальным городом для проведения 70-го конкурса песни «Евровидение». Уникальный городской Stadthalle стал великолепной площадкой для 60-го конкурса в 2015 году, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать там делегации, артистов и поклонников в мае следующего года, когда крупнейшее в мире мероприятие живой музыки отпразднует 70 славных лет объединения музыкой. Вместе с телерадиокомпанией ORF и городом Вена мы создадим впечатляющий праздник музыки, который прогремит по всему миру».

Роланд Вайсман, генеральный директор телерадиокомпании ORF, добавил:

«После тщательного изучения и на основе единогласной оценки жюри, ORF пришёл к выводу, что предложение Вены является наиболее привлекательным не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и с экономической точки зрения. Этот конкурс — праздник для всей Австрии, которым мы все будем гордиться».

Мэр Вены Михаэль Людвиг рад приветствовать весь мир в австрийской столице в 2026 году:

«В Вене мы можем гордиться тем, что наш город был выбран Европейским вещательным союзом (EBU) и ORF в качестве наиболее подходящего места проведения одного из крупнейших в мире мероприятий. Мы представили убедительный комплексный пакет услуг с огромными возможностями размещения, превосходной инфраструктурой и богатым опытом проведения международных мероприятий. Кроме того, мы уделили особое внимание организации многочисленных мероприятий «Евровидения» в общественных местах, которые можно посетить бесплатно. Как мэр Вены, я считаю очень важным, чтобы культурные мероприятия были доступны каждому, независимо от размера кошелька. Как мэр Вены, я, конечно же, рад, что Вена смогла одержать победу и что Австрия снова сможет представить себя в следующем году. Мы вместе отлично проведём май, я в этом убеждён».

Директор по туризму Вены Норберт Кеттнер добавил:

«Вена и конкурс песни «Евровидение» — идеальное сочетание: космополитическая столица музыки и крупнейшее в мире музыкальное шоу. В 2026 году Вену и Европу снова объединит музыка. Мы с нетерпением ждем продолжения проверенного временем партнерства с ORF и EBU и с огромной энергией работаем над тем, чтобы в следующем году развить грандиозный успех 2015 года. Вена предлагает для этого идеальные условия: более 80 000 гостиничных мест, отличное транспортное сообщение (авиа- и железнодорожное), а также надежную инфраструктуру для проведения мероприятий. Это дает ORF возможность полностью сосредоточиться на самом важном — на незабываемом шоу».